На Ставрополье выявили еще 238 заболевших коронавирусом

В Ставропольском крае за сутки коронавирус подтвердили у 238 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Instagram.

Таким образом, общее количество заболевших на Ставрополье превысило 40, 3 тыс. Выздоровели за сутки 270 пациентов, всего за весь период пандемии — 36, 3 тыс. человек. Умерло за сутки семь пациентов с коронавирусом, общее количество умерших достигло 884.

Губернатор отметил, что власти ожидают улучшения ситуации в связи с начавшейся вакцинацией. По его данным, в крае уже привились от COVID-19 8,6 тыс. человек.

Кристина Федичкина