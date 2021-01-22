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В Казани в пандемию почти вдвое упал спрос на посуточную аренду жилья

В Казани на фоне пандемии COVID-19 в 2020 году на 45% упал спрос на посуточную аренду жилья. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Суточно.ру».

При этом стоимость бронирования в среднем в 2020 году составила 2,3 тыс. руб., что на 13% больше, чем в 2019-м. Длительность бронирования осталась на прежнем уровне. В среднем она составляет трое суток.

В России спрос на посуточную аренду жилья в 2020 году в среднем упал в два раза. Сильнее всего показатели снизились в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Волгограде. В среднем падение составило 52% в каждом из городов.

"Ъ-Казань"


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