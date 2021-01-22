Прокуратура Красноярска потребовала приостановления деятельности наркологической клиники

Красноярская прокуратура обратилась в суд с иском, в котором требует приостановить деятельности наркологической клиники, расположенной в Кировском районе краевого центра. Название медучреждения не сообщается.

Как рассказали в прокуратуре, в обосновании этого иска положены результаты межведомственной проверки, проведенной в клинике. Помимо сотрудников прокуратуры в ней участвовали работники МЧС и полиции. Как указывается в материалах проверки, в наркологической клинике в ночное время находились четыре пациента под медикаментозными препаратами, в то же время, лицензии на оказание медпомощи в условиях круглосуточного стационара у учреждения не было. Также были выявлены существенные нарушения по линии МЧС: пожарная сигнализация, установленная в клинике, оказалась неисправной, в помещении отсутствовали эвакуационные выходы.

«Прокуратура в суд направила иск о запрете осуществления медицинской деятельности до устранения нарушений требований пожарной безопасности»,— сообщили в ведомстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ночь на 17 сентября 2020 года в красноярской клинике «Чистый город», специализирующейся на лечении наркозависимых, произошел крупный пожар. После тушения в помещениях клиники были обнаружены тела четырех человека. Следственные органы завели два уголовных дела. Одно — в отношении 61-летнего пациента клиники: когда все спали, он поджег в палате штору, после чего скрылся. Второе дело — против директора медцентра: ей инкриминируют ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек).

Илья Николаев