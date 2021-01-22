Ярославское УФАС уличило в сговоре организаторов перевозок в регионе

Ярославское УФАС России признало департамент транспорта правительства Ярославской области и компанию ООО «Волтакс-Транс» нарушившими закон «О защите конкуренции», сообщается на официальном сайте регионального УФАС.

В антимонопольном ведомстве отметили, что в 2019 году департаментом было объявлено о проведении закупки на право получения свидетельств на перевозки по межмуниципальным регулярным маршрутам №№107, 111, 112, 116 и 141. По информации УФАС, участие в конкурсе приняла только одна организация – ООО «Волтакс-Транс». Другие компании, уточнили в УФАС, не проявили интереса к предложенным маршрутам из-за их нерентабельности.

По данным антимонопольщиков, признанная победителем конкурса компания ООО «Волтакс-Транс» направила в региональный департамент письмо с предложением о внесении изменений в разыгранные межмуниципальные маршруты. В частности, было предложено увеличить протяженность маршрутов, а также изменить начальную и конечную точки данных маршрутов.

«Департамент согласился с предложенными изменениями. Маршруты стали более привлекательными как для пассажиров, так и для конкурентов перевозчиков. Комиссия Ярославского УФАС пришла к выводу о наличии между департаментом и перевозчиком согласованных действий, выразившихся в издании департаментом приказа, изменяющего маршруты и в выдаче департаментом компании ООО “Волтакс-Транс”, без проведения конкурсных процедур, новых свидетельств и измененных карт маршрутов, что приводит к ограничению конкуренции на рынке межмуниципальных перевозок и нарушению запрета, установленного статьей 16 закона о защите конкуренции»,— говорится в сообщении регионального УФАС.

В Ярославском УФАС сообщили, что они приняли решение об обращении в арбитражный суд с иском. Антимонопольное ведомство будет добиваться признания недействительными свидетельств о праве на осуществление перевозок и карт маршрутов №№107, 111, 112, 116 и 141. В УФАС отметили, что на должностных лиц будут наложены административные штрафы.

Антон Антонов