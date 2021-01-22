В «Лыжне России» на Урале можно будет принять участие онлайн

Принять участие в «Лыжне России-2021» в Свердловской области можно будет в онлайн-формате, сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). Так, если участник хочет, чтобы его результат был учтен в итоговом сводном протоколе любительской «Лыжни России-2021», ему необходимо пробежать 5 км (женщины) или 10 км (мужчины) на любой трассе в период с 3 по 13 февраля и зафиксировать свой результат с помощью специального приложения, фитнес-браслета или спортивных часов.

Результаты забега участник должен будет отправить по электронной почте организаторам «Лыжни России-2021» в Свердловской области по адресу — lrso2021@mail.ru не позднее 23:59 по местному времени 13 февраля.

Напомним, что XXIX главный старт открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021» в Свердловской области состоится 13 февраля в Нижнем Тагиле на территории спортивного комплекса «Аист». Отмечается, что традиционный массовый забег был отменен в связи с эпидемиологической обстановкой. Старты будут организованы в несколько этапов по 50 человек. Общее количество участников — не более 400 человек. Традиционные забеги в муниципалитетах региона могут проводиться только по решению местных властей при соблюдении требований Роспотребнадзора и корректировки формата гонки.