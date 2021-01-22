В Красноярском крае возбуждено дело о мошенничестве с городской землей

В Ачинске материалы проверки прокуратуры стали основанием для возбуждения уголовного дела о махинациях с городской землей. Как рассказали в надзорном ведомстве, ООО «Доломит» без получения разрешительной документации в 2016 году построило три объекта недвижимости на муниципальном земельном участке площадью 84,7 тыс. кв. м. С использованием поддельных документов, говорится в деле, стройфирма зарегистрировала право собственности на указанные строения.

«С целью выкупа находящегося под объектами земельного участка по заниженной цене, размер которой для собственников объектов строительства составляет 15% от его кадастровой стоимости, ООО «Доломит» в 2020 году обратилось в муниципалитет с соответствующим заявлением, приобщив к нему поддельные документы на самовольные постройки»,— рассказали в прокуратуре.

Однако горадминистрация отказала заявителям в продаже участка и преступный умысел не был доведен до конца. Размер возможного ущерба городской казне — более 6 млн руб. Материалы прокурорской проверки поступили в следственные органы которые завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Илья Николаев