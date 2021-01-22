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Власти Алтайского края приостановили продажу Бийского автовокзала

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил приостановить проведение конкурсных процедур по продаже акций АО «Бийский автовокзал» и провести дополнительные консультации по этому вопросу.

Решение о его продаже было принято в конце 2020 года. Планировалось 100% акций предприятия выставить на торги с начальной ценой 29 млн руб. «Автовокзал приносит краю доход в виде дивидендов около 2 млн руб. в год. Если его продать, то можно единовременно получить не менее 30 млн руб.»,— говорит начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев.

По его словам, при подготовке необходимых документов к приватизации предприятия «администрация Бийска высказала опасение, что после приватизации вместо автовокзала может появиться торговый центр, и транспортная инфраструктура города пострадает». Решение гордумы Бийска о закреплении за земельным участком под автовокзалом функциональное назначение, не позволяющее перепрофилировать объект, не успокоило общественность, отмечают в администрации правительства края.

Оксана Павлова


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