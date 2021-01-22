Назначен новый прокурор Новосибирска

Прокурором Новосибирска стал Роман Сивак, который ранее возглавлял прокуратуру города Бердска. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил старший помощник прокуратуры региона Дмитрий Лямкин. Приказ о назначении господина Сивака подписал глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Роман Сивак родился в 1975 году. Он закончил два вуза: Сибирскую академию госслужбы и Томский государственный университет. В органах прокуратуры господин Сивак служит с сентября 2005 года. Классный чин — старший советник юстиции

Кресло прокурора Новосибирска освободилось в июле 2020 года. В отставку подал Денис Ференец, занимавший этот пост около четырех лет. В конце прошлого года в отношении Дениса Ференца Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Основанием для этого послужили материалы ФСБ. Сейчас он содержится в СИЗО №1 города.

О том, как бывших высокопоставленных сотрудников прокуратуры арестовали в Новосибирске, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Фальсификация дела привела в СИЗО».

Константин Воронов