Белгородская область не может приступить к вакцинации во всех районах

В Белгородскую область поступила вакцина от коронавируса COVID-19 на 19,8 тыс. человек. Об этом на оперативном брифинге рассказала первый замначальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области Людмила Крылова, сообщили в облправительстве. Вместе с тем госпожа Крылова отметила, что до середины февраля в регионе нет возможности открыть центры вакцинации в каждой центральной районной больнице «ввиду отсутствия холодового оборудования».

«Нам нужно докупить его и тогда, где-то к середине февраля, мы сможем работать уже более расширенным составом. Это самая большая поставка за весь период с октября, с которым мы работали»,— сказала госпожа Крылова. Сейчас в Белгородской области работает 13 мест, где можно вакцинироваться от коронавируса.

В частности, пункты открыты в Белгородской ЦРБ, медцентре «Полимедика» и поликлинике РЖД в Белгороде. Среди районов Краснояружский первым приобрел в ЦРБ холодильники и открыл пункт вакцинации, отметили в обладминистрации.

Людмила Крылова также сообщила, что жителям Белгородской области, переболевшим COVID-19, не нужно вакцинироваться

«По последним рекомендациям Минздрава РФ, что вакцинации теперь подлежат только лица, которые не болели и не имеют антител к вирусу по результатам лабораторных исследований. Остальные противопоказания остаются прежними. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, они не должны иметь тяжелых инфекционных заболеваний в острой форме, аллергических реакций. Противопоказанием также является беременность и период лактации»,— рассказала госпожа Крылова.

По данным обладминистрации на 20 января, в Белгородской области электронную заявку на вакцинацию оставили 9602 жителя. Одним компонентом провакцинирован 2361 человек, полный курс прошли 963 белгородца.

Сергей Калашников