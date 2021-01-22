Ужались даже в кредит

Банки в Татарстане в 2020 году сократили выдачу потребительских займов сразу на 28%. При этом из-за пандемии и консервативной политики банков на 22% снизилось число выданных новых кредитных карт. Эксперты считают, что в трудной финансовой ситуации жители Татарстана «склонны занимать деньги скорее у друзей и близких, чем у банка». Они прогнозируют, что в 2021 году рынок кредитных карт может сократиться еще на 5–10%, А реальные доходы жителей страны и республики продолжат снижаться.



Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало сведения о количестве выданных гражданам потребительских кредитов в 2020 году. Данные рассчитаны на основе информации 4 тыс. российских кредиторов. В Татарстане за этот год было предоставлено 467 тыс. займов. Это на 28,4% меньше, чем в 2019 году. Тогда банки республики выдали 652,1 тыс. потребкредитов.

Всего в России за прошедший год было выдано 14,6 млн потребкредитов. Это на 25,9% меньше, чем годом ранее. Лидером по числу выданных займов оказалась Москва — 711,2 тыс. займов. Татарстан занял шестую строчку, в том числе уступив соседней Башкирии, где было выдано 502 тыс. займов.

Также наблюдается снижение выдачи кредитных карт населению. За год в целом по России граждане получили 9 млн новых кредиток, что на 21,5% ниже показателя 2019 года. В Татарстане сокращение составило 28,5%. В республике было выдано 251,4 тыс. новых кредитных карт против 351,6 тыс. годом ранее.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин связывает снижение числа выданных кредитов с тем, что банки по-прежнему придерживаются консервативного подхода в розничном кредитовании. В 2020 году потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение кредитного рейтинга находились на высоком уровне, отмечает он. При этом господин Викулин напоминает, что весной в период ограничений из-за COVID-19 выдача новых кредитных карт сокращалась сразу на 60%. «В последующем этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами, несколько уступающими темпам выдачи 2019 года»,— указывает он.

«Сокращение числа выданных кредитных карт и потребительских кредитов указывает как на постепенное остывание этого рынка в силу падения реальных доходов населения, продолжающегося уже порядка 6–7 лет подряд, так и на влияние пандемии на экономику»,— говорит главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Он напоминает, что весной «все были заняты санитарными мероприятиями и тревогой по поводу возможного заражения, и если и подавали заявки на получение кредитки, то дойти до отделения банка, а также на работу за справкой о доходах могли далеко не все претендующие». «Банки, в свою очередь, предвидя рост безработицы, начали строже подходить к оценке платежеспособности своих клиентов и выдавать меньше карт и потребкредитов»,— отмечает аналитик.

По словам господина Антонова, «Татарстан демонстрирует выдающийся характер падения спроса на эти продукты в силу повышенной склонности граждан республики к сбережениям и к взаимопомощи». «В трудной финансовой ситуации они склонны занимать деньги скорее у друзей и близких, чем у банка, особенно если впереди маячит безработица»,— предполагает он. Аналитик отмечает, что «в текущих экономических условиях потребкредит или кредитная карта — это высокий риск и для банка, и для заемщика, поэтому по итогам 2021 года, если пандемия сохранит свое влияние на общество, рынок кредитных карт и потребкредитов упадет еще на 5–10%». Как считает эксперт, 2021 год «угрожает российской экономике не только пандемией, но и новыми антироссийскими санкциями, поэтому доходы всех участников экономики могут упасть дополнительно». «Цены на нефть не спешат расти, ориентируясь в том числе на политику нового президента США, поэтому нефтяным регионам, таким как Татарстан, нужно искать новые точки роста и ниши в своих экономиках»,— полагает эксперт.

Кирилл Антонов