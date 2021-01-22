Инвесторы тянут «Редиску»

У фонда основателя «Вкусвилл» Андрея Кривенко и его партеров «Тилтех Капитал» появился новый проект в продуктовой рознице. Инвесторы получили 25% сети гастрономических лавок «Редиска», которую планируют расширить примерно до 100 точек в Москве и Подмосковье, на что может потребоваться около 300 млн руб. Размещение в закрытых жилых комплексах и коттеджных поселках даст сети доступ к платежеспособной аудитории, но может негативно сказаться на трафике на первом этапе.

Фонд «Тилтех Капитал» основателя «Вкусвилл» Андрея Кривенко и партнеров инвестировал в новую сеть премиальных гастрономических лавок клубного формата «Редиска», работающую в Московском регионе. Об этом “Ъ” рассказал представитель фонда. Ассортимент сети насчитывает около 1,5 тыс. наименований, включая гастрономию, кулинарию, свежие фрукты и овощи, а также кофе. Согласно ЕГРЮЛ, «Тилтех Капиталу» принадлежит 25% ООО «Лавка "Редиска"». Основатели сети — Максим Сатлер и Артур Хачатрян, которые ранее запускали сервис доставки товаров «Туда? Туда!».

Общий объем инвестиций в фонде не раскрыли, но отметили, что часть средств — 30 млн руб.— пойдет на экспансию. Сейчас «Редиска» управляет пятью лавками. В течение года планируется открыть до пяти новых точек, а в ближайшие три года — охватить большую часть жилых комплексов класса «комфорт» и выше в Москве и выйти примерно в 15 коттеджных поселков в Подмосковье. Лавки открываются на площади около 40 кв. м. Управляющий партнер «Тилтех Капитала» Илья Кобяков говорит, что фонд ожидает роста сети до 50–100 магазинов в закрытых жилых комплексах. Часть инвестиций также пойдет на запуск приложения для самовывоза и доставки.

«Тилтех Капитал» основан в 2016 году. Под его управлением находятся проекты на $50 млн. В портфеле — производитель одежды Dorogobogato, клиника доказательной медицины Docdeti и пр. Помимо Андрея Кривенко среди основателей фонда — председатель совета директоров крупного поставщика морепродуктов ГК «Агама» Юрий Алашеев и глава медицинского НП «Центр высоких технологий "Химрар"» Андрей Иващенко. Весной прошлого года «Тилтех Капитал» объявил о вложении 1 млрд руб. в потребительский сектор (см. “Ъ” от 14 апреля 2020 года).

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова оценивает стоимость ремонта и обустройства лавки площадью 40 кв. м примерно в 3 млн руб. Таким образом, в открытие до 100 точек может быть вложено около 300 млн руб. без учета аренды. По словам госпожи Болотовой, «Редиска» правильно ориентируется на платежеспособную аудиторию, но проблемой может быть недостаточный уровень заселенности конкретных жилых комплексов, что негативно скажется на трафике и обороте магазинов. При этом, добавляет он, аренда в объектах класса «комфорт» и выше может быть весьма затратной. Организация доставки своими силами также обойдется дорого, а работа со сторонними сервисами — это минус 20% к рентабельности, указывает Ирина Болотова.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев напоминает, что в подобном формате с фокусом на фермерские продукты ранее пыталась развиваться сеть «Фреш маркет 77», но особенного масштаба достичь не удалось. С другой стороны, отмечает он, связи части команды «Тилтех Капитала» со «Вкусвилл», экспертиза в IT-решениях, работа с поставщиками и понимание клиентуры могут сделать успешной и новую концепцию. По словам господина Габышева, если проект окажется удачным, «Тилтех Капитал» в перспективе может организовать дополнительный раунд инвестиций в «Редиску», а затем даже включить сеть в экосистему «Вкусвилл». «Если в будущем "Вкусвилл" решить выйти на IPO, такие проекты могут придать дополнительную стоимость»,— указывает он. В «Тилтех Капитале» говорят, что в ближайшие годы «Редиска» планирует привлечь еще 100 млн руб. на дальнейшее масштабирование в столичном регионе. Также в планы сети входит выход на европейские рынки.

Анатолий Костырев, Никита Щуренков