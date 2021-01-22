В суд подкинули чат

Центральный районный суд Волгограда начал рассмотрение уголовного дела в отношении Арсена Мелконяна и супругов Армана Смбатяна и Анны Мелконян, которых следствие считает причастными к гибели 41летнего волгоградца Романа Гребенюка. Вчера им продлили срок содержания под стражей, ожидается, что обвинительное заключение будет зачитано 2 февраля. Госпоже Мелконян и ее мужу инкриминируется подстрекательство и покушение на умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Основной фигурант дела Арсен Мелконян подозревается в исполнении преступления, которое произошло после ссоры родителей в школьном чате. Супруги с предъявленным обвинением не согласны, а господин Мелконян признает вину частично.

Вчера судья Центрального районного суда Волгограда Виктория Федоренко продлила на шесть месяцев меру пресечения в виде заключения под стражу Арсену Мелконяну и Арману Смбатяну. Также на шесть месяцев продлили запрет определенных действий в отношении Анны Мелконян. Следственные органы считают их причастными к гибели 41летнего риелтора Романа Гребенюка. Дело в отношении них поступило в суд 11 января, ожидается, что обвинительное заключение будет зачитано на следующем заседании 2 февраля.

Как писал „Ъ“, преступление было совершено 23 октября 2020 года из-за конфликта, который произошел в школьном чате между Романом Гребенюком и Анной Мелконян. Родители шестиклассников обсуждали домашнее задание, на выполнение которого детям якобы дали недостаточно времени. Господин Гребенюк написал, что надо решить вопрос, а не «жевать сопли», что оскорбило мать одной из учениц — Анны Мелконян. После ссоры обоих участников удалили из чата. Госпожа Мелконян обратилась за помощью к мужу и родному брату, которые в течение дня писали риелтору сообщения с угрозами и настаивали на встрече.

Вечером 23 октября основной фигурант дела зашел в отделение Сбербанка, в котором находился Роман Гребенюк, и, подойдя к нему, несколько раз ударил по голове, после чего беспрепятственно покинул здание. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Следствие считает, что Анна Мелконян провоцировала обе стороны конфликта. Сначала она якобы подговорила мужа отомстить обидчику, а после и своего родного брата. Предположительно, когда Арсен Мелконян наносил смертельные удары, Арман Смбатян «наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке»

Роман Гребенюк получил открытую черепно-мозговую травму, Его госпитализировали в состоянии комы, сделали операцию, но утром 1 ноября мужчина умер.

Арсена Мелконяна арестовали на следующий день. В конце ноября Следственный комитет предъявил обвинение супругам Анне Мелконян и Арману Смбатяну. Последнего заключили под стражу, госпоже Мелконян был назначен запрет определенных действий.

Основному фигуранту уголовного дела Арсену Мелконяну инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Его сестра Анна Мелконян обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ), а также в подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Мужу госпожи Мелконян вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Ранее было известно, что супруги не согласились с предъявленными им обвинениями. Арсен Мелконян признал вину только в нанесении тяжких повреждений Роману Гребенюку, но утверждал, что не планировал убивать его.

Адвокат Арсена Мелконяна Арман Тадевосян вчера сообщил „Ъ“, что ничего не может сказать о признании вины его подзащитным.

С адвокатом семьи потерпевшего Шотой Горгадзе в течение дня „Ъ“ не удалось связаться. Ранее он говорил, что считает справедливым решение следствия привлечь к ответственности всех участников ­конфликта.

Мария Шахрай