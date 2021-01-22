В Саратов просятся новые земли

В состав Саратова могут войти еще два муниципальных образования. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в мэрию поступили решения советов депутатов Синеньского и Рыбушанского МО, расположенных на юге от Саратова. В случае, если сельские поселения войдут в состав областного центра, население последнего вырастет примерно на 6 тыс. человек. В декабре прошлого года к Саратову присоединились Багаевское МО и поселок Красный Текстильщик. Планировалось также, что в состав города войдет Александровское МО, но после того, как инициативу на общественных слушаниях отклонили местные жители, депутаты муниципалитета отказались голосовать за объединение. Эксперт считает, что жители присоединяемых территорий будут против, но активного протеста не возникнет.

Советы депутатов Синеньского и Рыбушанского муниципальных образований Саратовского района Саратовской области направили в адрес главы областного центра инициативу о вхождении сельских поселений в состав города. Об этом сообщает пресс-служба саратовской мэрии. Как отметили в администрации Саратова, местные представительные органы власти уже назначили даты проведения публичных слушаний, на которых будет обсуждаться этот вопрос. В обоих муниципальных образованиях они должны пройти 25 февраля этого года. «Советы Синеньского и Рыбушанского муниципальных образований также предлагают Саратовской городской думе назначить публичные слушания по вопросу преобразования»,— пояснили в администрации областного центра.

Синеньское и Рыбушанское МО находятся на юге от Саратова, причем Рыбушанский МО не имеет общих границ с областным центром, а Синеньское муниципальное образование граничит с поселком Красный Текстильщик, который вошел в состав города в декабре прошлого года. Рыбушанское МО состоит из семи сел и деревень, из которых самое крупное — село Рыбушка с населением 1,3 тыс. человек, а самое малое — деревня Малая Рыбка, в которой, по данным администрации МО, проживают два человека. Всего в Рыбушанском МО, площадь которого 379,2 кв. км, живут 2635 человек. Площадь Синеньского образования — 299,5 кв. км. В девяти селах МО, крупнейшие из которых — село Синенькие и поселок Сергиевский, живут 2835 человек. В деревне Бабановка, по данным на 1 января прошлого года, жил один человек.

Застать на рабочих местах главу Рыбушанского МО Светлану Карамышеву и главу Синеньского МО Юрия Евсенева „Ъ“ не удалось. В приемной госпожи Карамышевой сказали, что она находится на территории села в связи с неким произошедшим там ЧП, господин Евсенев был на сходе граждан в поселке Сергиевский.

Как писал „Ъ“, объединение Саратова с населенными пунктами происходит в рамках развития саратовской агломерации. Власти города обосновывают необходимость включения пригородов в состав Саратова тем, что это позволит привлечь в областной центр инвесторов за счет прироста города свободными земельными участками. Жителям сельских поселений пообещали, что в случае объединения они сохранят все полагающиеся им льготы и ­доплаты.

С идеей об объединении летом выступили депутаты трех образований Саратовского района: Красного Текстильщика, Багаевского МО и Александровского МО.Все три муниципалитета расположены южнее Саратова (Саратовский район окружает областной центр с севера, запада и юга). Планировалось, что в результате присоединения трех пригородных муниципалитетов численность жителей города увеличится на 13,8 тыс. человек. Однако в итоге присоединились лишь два МО: Багаевские и Красный Текстильщик (всего 7,5 тыс. человек).

В ноябре во всех трех пригородных поселениях и в самом Саратове прошли публичные слушания. Инициативу властей поддержали только жители Багаевского поселения. В Александровском поселении и Красном Текстильщике подавляющее большинство жителей проголосовали против. Жители Саратова проголосовали за присоединение. Тогда депутаты сельсовета Александровского поселения отклонили решение об объединении. Его глава Дмитрий Ночевный ранее пояснял, что солидарен с жителями, которые опасаются, что их лишат сельских льгот. В то же время депутаты сельсовета Красного Текстильщика, несмотря на результаты публичных слушаний, поддержали проект объединения с облцентром. Глава поселения Александр Сухачев заявил „Ъ“, что «по всем правилам политтехнологий», 90% жителей округа, которые не пришли на слушания, автоматически или поддерживают инициативу, или безразличны к ней.

В результате Саратовская гордума обратилась к областному парламенту с усеченным проектом расширения границ города, куда вошли только два из трех ­поселений.

В ходе обсуждение проекта объединения представитель КПРФ Николай Бондаренко назвал процедуру объединения «мошенничеством», при помощи которого город искусственно делают миллионником для получения федеральных ­субсидий.

По данным Росстата, население Саратова на начало прошлого года составляло 838 тыс. человек. Население всего Саратовского района — 49,8 тыс. человек.

Политолог Александр Пантелеев считает, что жители присоединяемых МО не ждут улучшений, но активного протестного голосования не состоится. «Жители сел обратятся к населенным пунктам, которые уже присоединились к Саратову, а там никаких положительных изменений не произошло: снег не чистят, дороги еще не появились. Но люди находятся в ситуации выученной беспомощности, потому что там, где люди проголосовали против, депутаты все равно проголосовали за объединение. Скорее всего, жители вообще не пойдут на слушания»,— считает господин Пантелеев.

Сергей Петунин