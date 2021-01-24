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Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

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Город Средняя цена кв. м на первичном рынке (тыс. руб. за кв. м) Динамика
янв.21 дек.20 янв.20 За месяц За год
Москва 232,7 227,9 199,8 2,10% 16,50%
Санкт-Петербург 155,4 150,4 125,1 3,30% 24,20%
Казань 101,6 108,1 90,5 -6,00% 12,30%
Нижний Новгород 97 98,3 71,8 -1,30% 35,10%
Екатеринбург 95,3 100,1 73 -4,80% 30,50%
Уфа 87,5 86,2 78 1,60% 12,10%
Новосибирск 84,1 83,5 68,7 0,60% 22,40%
Пермь 73 72,6 64,5 0,50% 13,20%
Красноярск 72,5 71,9 62,9 0,90% 15,30%
Краснодар 71,6 70,1 58,5 2,20% 22,40%
Ростов-на-Дону 70,2 69,7 57 0,60% 23,00%
Волгоград 63,6 63,3 57,1 0,50% 11,40%
Воронеж 58,5 58,4 61,3 0,20% -4,50%
Челябинск 56,3 53,6 57,6 5,00% -2,30%
Самара 55,8 55,9 51,1 -0,10% 9,20%
Омск 41,9 41,8 37,9 0,20% 11,40%

Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

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