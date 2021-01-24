Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

Город Средняя цена кв. м на первичном рынке (тыс. руб. за кв. м) Динамика янв.21 дек.20 янв.20 За месяц За год Москва 232,7 227,9 199,8 2,10% 16,50% Санкт-Петербург 155,4 150,4 125,1 3,30% 24,20% Казань 101,6 108,1 90,5 -6,00% 12,30% Нижний Новгород 97 98,3 71,8 -1,30% 35,10% Екатеринбург 95,3 100,1 73 -4,80% 30,50% Уфа 87,5 86,2 78 1,60% 12,10% Новосибирск 84,1 83,5 68,7 0,60% 22,40% Пермь 73 72,6 64,5 0,50% 13,20% Красноярск 72,5 71,9 62,9 0,90% 15,30% Краснодар 71,6 70,1 58,5 2,20% 22,40% Ростов-на-Дону 70,2 69,7 57 0,60% 23,00% Волгоград 63,6 63,3 57,1 0,50% 11,40% Воронеж 58,5 58,4 61,3 0,20% -4,50% Челябинск 56,3 53,6 57,6 5,00% -2,30% Самара 55,8 55,9 51,1 -0,10% 9,20% Омск 41,9 41,8 37,9 0,20% 11,40%