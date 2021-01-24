Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

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|Город
|Средняя цена кв. м на первичном рынке (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика
|янв.21
|дек.20
|янв.20
|За месяц
|За год
|Москва
|232,7
|227,9
|199,8
|2,10%
|16,50%
|Санкт-Петербург
|155,4
|150,4
|125,1
|3,30%
|24,20%
|Казань
|101,6
|108,1
|90,5
|-6,00%
|12,30%
|Нижний Новгород
|97
|98,3
|71,8
|-1,30%
|35,10%
|Екатеринбург
|95,3
|100,1
|73
|-4,80%
|30,50%
|Уфа
|87,5
|86,2
|78
|1,60%
|12,10%
|Новосибирск
|84,1
|83,5
|68,7
|0,60%
|22,40%
|Пермь
|73
|72,6
|64,5
|0,50%
|13,20%
|Красноярск
|72,5
|71,9
|62,9
|0,90%
|15,30%
|Краснодар
|71,6
|70,1
|58,5
|2,20%
|22,40%
|Ростов-на-Дону
|70,2
|69,7
|57
|0,60%
|23,00%
|Волгоград
|63,6
|63,3
|57,1
|0,50%
|11,40%
|Воронеж
|58,5
|58,4
|61,3
|0,20%
|-4,50%
|Челябинск
|56,3
|53,6
|57,6
|5,00%
|-2,30%
|Самара
|55,8
|55,9
|51,1
|-0,10%
|9,20%
|Омск
|41,9
|41,8
|37,9
|0,20%
|11,40%