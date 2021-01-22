Семейный подряд

В продуктовой сети «Семья», одной из крупнейших в Прикамье, произошли кадровые перестановки. Ксения Новикова, возглавлявшая сеть в течение двух лет, покинула свой пост. Теперь она назначена директором по инвестициям и развитию ООО «Семья Ритейл» (субхолдинговая структура ритейлера). Должность директора сети занял Сергей Крылов, ранее руководивший логистическим направлением «Семьи». В последние несколько лет директора сети меняются поч­ти ежегодно. Эксперты отмечают, что Ксения Новикова перешла на более ответственную работу и что сменой руководства работодатель обычно преследует внедрение новшеств и продвижение компании.



В пермской продуктовой сети «Семья» сменился директор — Ксения Новикова, возглавлявшая сеть с конца 2018 года, оставила этот пост. Должность директора в ряде компаний группы, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», с 19 января занял Сергей Крылов, ранее руководивший логистическим направлением «Семьи». В сети подтвердили смену руководства. Аркадий Кац, глава Norpexal Holding (управляет активами группы «ЭКС», в которую входит «Семья»), пояснил „Ъ-Прикамье“, что Ксения Новикова назначена директором по инвестициям и развитию ООО «Семья Ритейл», по сути, она стала руководителем этой субхолдинговой структуры.

«Сеть магазинов „Семья“ находится в постоянном развитии. Одной из приоритетных задач 2021 года стало привлечение инвестиций. Для качественного роста сети в условиях возрастающей конкуренции в сфере продуктового ритейла необходимы дополнительные финансовые и человеческие ресурсы. В связи с этим Ксения Новикова переходит на работу в „Семья Ритейл“, и ее основной задачей становится привлечение инвестиций в бизнес, а руководство операционной деятельностью сети магазинов „Семья“ берет на себя Сергей Крылов»,— пояснили в «Семье».

В kartoteka.ru указано, что с середины марта 2018-го по январь 2021 года Сергей Крылов являлся директором ООО «Семья-Логистика». Гос­подин Крылов — уроженец Санкт-Петербурга, в Пермь приехал с опытом логистических проектов в Питере. С 19 января он возглавил шесть компаний сети: ООО «Большая семья» (основное юрлицо сети), ООО «Семья у дома», ООО «Новая Семья», ООО «Семья Фреш», ООО «Спутник» и ООО «Семья».

В ООО «Семья Ритейл», куда перешла Ксения Новикова, входят все продуктовые бизнесы ГК «ЭКС»: помимо торговой сети, кондитерское производство (ООО «Восторг»), сеть гастробаров (ООО «Киты еды») и логистический центр в Кондратово (ООО «Семья-Логистика»). «Холдингу понадобились координация и развитие системы управления. Поэтому мы договорились, что Ксения Новикова поднимется на ступеньку выше в нашем холдинге»,— пояснил господин Кац. Новый директор будет курировать общие стратегические, финансовые и межбизнесовые вопросы.

Сеть магазинов «Семья», созданная в 2002 году, находится под управлением ГК «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. В нее входит около 80 магазинов в Пермском крае, в том числе 66 в Перми. «Семья» развивает такие форматы, как гипермаркет, супермаркет и «магазин у дома». Сеть имеет собственные торговые марки продуктовых и непродовольственных товаров: Family Choice, «Выбор Семьи», «Малосемейка» и «Настоящее». ГК «ЭКС» управляет также ТРК «Семья» в Перми и Уфе, магазинами брендовой одежды, сдает в аренду ряд объектов в Перми и Березниках.

В последние несколько лет директора сети «Семья» меняются почти ежегодно. Так, в 2016 году ритейлерскую группу возглавил петербуржец из сети супермаркетов SPAR Антон Беловецкий, в 2017-м его сменил бывший топ-менеджер «Х5 Ритейл Групп» Бауыржан Торланов, менее чем через полгода — экс-операционный директор сети Наталья Островская. Бывший глава краевого минпрома Ксения Новикова занимала пост директора «Семьи» два года.

По информации источников, знакомых с ситуацией в сети, топ-менеджеры внутри компании периодически меняют сферу деятельности, а при невыполнении планов покидают «Семью».

На вопрос „Ъ-Прикамье“ Аркадий Кац ответил, что по итогам года «Семья» закончила в прибыли при небольшом снижении выручки, что, по его мнению, связано с пандемией и общей экономической ситуацией в стране.

В 2018 году основное юрлицо сети (ООО «Большая Семья») получило 7,25 млрд руб. выручки и 4,7 млн руб. убытка. В 2019-м выручка общества сократилась до 5,8 млрд руб., зато «Большая Семья» получила 81,2 млн руб. прибыли.

Депутат краевого заксобрания, основатель торговой сети «Маркетинг» в Кудымкаре Алексей Петров заметил, что Ксения Новикова перешла на более серьезную и ответственную работу в структуре «Семьи». При этом собеседник полагает, что владелец «Семьи» сам оценивает деятельность руководителя сети — насколько топ-менеджер справляется со своими обязанностями. «Самое главное, что сменой руководителя работодатель „Семьи“ дополнительно хочет внедрить новшества торговли для привлечения покупателей, продвигать ее. За последние несколько лет „Семья“ очень сильно изменилась в материальной базе, в представлении своего товара. Мое личное мнение, „Семья“ — это локомотив в продуктовой торговле Пермского края»,— считает Алексей Петров.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова