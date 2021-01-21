Кубань возвращается к докризисному росту

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев обсудил с вице-губернаторами и министрами, каких показателей необходимо достичь региону в текущем году. Речь шла о строительстве социальных объектов, развитии целых отраслей экономики, привлечении инвестиций и многом другом. «В этом году бюджет запланирован в объеме 300 млрд рублей. Большая часть средств, как и прежде, будет направлена на социальную сферу. Строительство детских садов и школ для нас остается приоритетным направлением. Кроме того, продолжим строительство спортивных комплексов, офисов ВОП и ФАПов, а также ремонт сельских больниц и поликлиник. Это объекты, которых больше всего ждут люди, и, несмотря ни на какие сложности, они должны быть сданы в срок»,— заявил губернатор.

Вениамин Кондратьев обратил внимание присутствующих на то, что 72% краевой казны будет направлено на реализацию социальных проектов. Это 220 млрд рублей, при этом на строительство социальных и коммунальных объектов предусмотрено 41,8 млрд руб.

До 90 млрд рублей увеличатся дотации, субвенции и субсидии муниципалитетам. «На местах получат средства в начале года, чтобы как можно раньше можно было приступить к конкурсным процедурам и вовремя реализовать то, что ждут жители. Это персональная ответственность глав»,— подчеркнул губернатор.

Экономику ждет подъем

Как отметил Вениамин Кондратьев, для того чтобы бюджет региона был бездефицитным, необходимо собрать как минимум 300 млрд рублей собственных доходов. Именно в этом случае край сможет выполнить все взятые на себя обязательства. Необходимые предпосылки для выполнения этой задачи имеются. «По прогнозам, к середине года экономика края должна вернуться на докризисную траекторию роста. Наша задача — не только выйти на уровень экономики прошлого года, но по некоторым показателям обеспечить темпы выше среднероссийских. Рост ВРП в 2021 году должен составить не менее 104,5%»,— заявил глава региона.

По словам вице-губернатора Игоря Галася, в текущем году ожидается рост основных отраслей экономики, что в свою очередь приведет и к увеличению налоговых поступлений. В частности, в промышленности планируемый рост составит 113,6%, в транспорте — 103,1%, в санаторно-курортной сфере — более 140%, в АПК — 109,5%, в розничной торговле — 103,6%, в строительстве — 102%.

«В промышленности ожидаем рост в нефтепереработке за счет ввода новых установок на нефтезаводах края. В металлургии планируем увеличить выпуск металлопродукции, в производстве машин — комбайнов, тракторов и металлорежущих станков. Продолжим прокладку и реконструкцию дорог, увеличим объемы перевозки пассажиров и перевалки грузов. В АПК ожидаем восстановление от последствий неблагоприятных погодных условий прошлого года»,— отметил Игорь Галась.

Социальная стройка — в приоритете

Сегодня на Кубани строятся 19 школ, двенадцать из них должны ввести в эксплуатацию к концу года. Новые учебные заведения появятся в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, а также в Новокубанском, Брюховецком и Кореновском районах. Как сообщила вице-губернатор Анна Минькова, в результате появится 7250 новых мест для учащихся. Крупнейшие объекты этого года — школа на 1550 мест в 16-м микрорайоне Новороссийска, общеобразовательная школа на улице Изобильной Краснодара и школа в районе поселков Знаменского и Зеленопольского краевого центра на 1100 мест каждая. Напомним: в 2020 году на Кубани завершили строительство двенадцати школ в девяти муниципальных образованиях.

Что касается детсадов, то их число увеличится в 2021 году на пятнадцать. В них смогут разместиться 2050 малышей. Стройка объектов будет завершена в семи муниципалитетах. Дошкольные места в регионе создают за счет строительства и выкупа детсадов, возведения пристроек, реконструкции и капремонта существующих зданий.

«С этого года все социальные объекты мы строим по единой госпрограмме. Будем контролировать каждый этап — от проектирования до завершения работ. В 2021 году по краевым госпрограммам и национальным проектам возведем 12 школ и 15 детских садов»,— сказал Вениамин Кондратьев.

По поручению губернатора с 1 января 2021 года в крае заработала единая госпрограмма строительства социальных объектов. Как ранее отмечал глава региона, основная сложность в строительстве социальных объектов заключается в том, что за их возведение отвечают разные структуры, а не одно профильное министерство. Из-за этого возникают проблемы с получением документации, поставками материалов, затягиванием сроков.

«Теперь такие ситуации будут исключены. Если раньше у нас каждое ведомство строило что-то свое, то теперь школы, детские сады, дома культуры и спортивные объекты будут полностью под контролем департамента строительства края. И программа одна, и все сроки сводятся к одному исполнителю. Мы будем сопровождать возведение соцобъектов на всех этапах — от проектирования до завершения работ»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Также в 2021 году в регионе запланировано открытие семи модульных ФАПов, 33 ФАПа необходимо ввести в эксплуатацию. Также будет отремонтировано семь поликлиник, шесть участковых больниц и четыре врачебные амбулатории.

Поддержка обеспечит инвестиции

В текущем году в Краснодарском крае планируют реализовать порядка 80 крупных инвестиционных проектов стоимостью свыше 100 млн рублей, которые, по словам Вениамина Кондратьева, позволят создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест. «Задача на этот год — привлечь не менее 480 млрд рублей инвестиций. База для развития у нас есть. Ежегодно край направляет порядка 25 млрд рублей на господдержку реального сектора экономики. Сегодня мы предоставляем порядка 50 видов субсидий для бизнеса во всех отраслях экономики»,— отметил губернатор.

Действующие меры поддержки рассчитаны в том числе и на крупных инвесторов. Особое внимание уделяется развитию перерабатывающей промышленности. В 2021 году в Динском районе реконструируют консервный завод, в станице Ленинградской модернизируют сыродельный комбинат.

«Край поэтапно переходит на развитие глубокой переработки сырья. Мы сегодня делаем акцент на продукте, который из нашего сырья можно сделать. Таким образом, создаем товары с добавленной стоимостью, расширяем линейку экспортной продукции»,— отметил Вениамин Кондратьев, уточнив, что в этом году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» поставки кубанской агропродукции должны быть на сумму более чем 2,7 млрд долларов США.

Напомним: в середине января стало известно о том, что в крае составлен первый список инвесторов, которым могут компенсировать затраты на строительство инфраструктуры. Эта мера поддержки была включена губернатором региона в план восстановления экономики. Список, состоящий из пятнадцати компаний, направлен в Минэкономразвития РФ для включения в сводный федеральный перечень проектов. Сегодня для инвесторов, приступающих к новым проектам, максимально актуален вопрос снятия инфраструктурных ограничений, и новая мера поддержки, которая будет реализовываться с этого года, окажет стимулирующий эффект на инвестиционную активность в регионе. Размер компенсации может доходить до 70% понесенных издержек при создании или реконструкции объектов инфраструктуры, в том числе затрат на техприсоединение к инженерным сетям.

Планы на 2021 год

300 млрд руб. должны составить доходы бюджета края

До 2,5 млрд руб. будет докапитализирован Фонд развития промышленности

42 млрд руб. — объем финансирования нацпроектов

4,3 млн кв. метров жилья планируется ввести в эксплуатацию

480 млрд руб. инвестиций необходимо привлечь в экономику

4,68 млрд долларов должен составить объем экспорта

52,6 млрд руб. предусмотрено на социальные выплаты

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края