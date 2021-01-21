Близкий к Борису Нестерову «Витекс» выкупил деловой центр «Апекс» в центре Воронежа

Расположенный в самом центре Воронежа центр культуры и бизнеса «Апекс», который почти год пытались продать в рамках банкротства московского ООО «Оргтех», нашел покупателя. Согласно документам торгов, четыре этажа и подвал здания общей площадью 5,3 тыс. кв. м и право аренды земельного участка под ним площадью 5,8 тыс. кв. м с торгов посредством публичного предложения выкупила за 81 млн руб. московская предпринимательница Анастасия Щербакова, действовавшая в интересах близкого к девелоперу Борису Нестерову воронежского ООО «Витекс» (учредитель — Нестерова Анастасия Борисовна). Актив пытались продать с марта 2020 года — тогда начальная цена составляла 171 млн руб., но за эту цену претендентов на имущество не нашлось. С того момента она последовательно снижалась. Помимо госпожи Щербаковой заявки на торги подавали также воронежец Алексей Крутских и житель Липецка Антон Давыдов, но к участию в торгах из них был допущен только господин Давыдов. Его предложение о цене было чуть ниже — 80,2 млн руб.

Отметим, что ГК «Мегион» Бориса Нестерова специализируется на перепрофилировании крупных промплощадок. В частности, на месте бывшего завода ВЭЛТ в Железнодорожном районе Воронежа компания построила ТРЦ «Максимир», здания концерна «Энергия» в центре города были реконструированы в «Воронеж-сити», включающий гостиничные, деловые и развлекательные площади. В 2018 году «Витекс» консолидировал имущество обанкротившегося воронежского ОАО «Видеофон», некогда производившего 1 млн телевизоров в год. Тогда сообщалось, что на площадях предприятия снова хотят наладить выпуск электроники совместно с китайскими партнерами, чтобы к 2021 году производить примерно 2,5 млн телевизоров и СВЧ-печей в год.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова