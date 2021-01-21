В Петербурге свободно около 27% коек для коронавирусных пациентов

В Петербурге свободно рекордное количество коек для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, число пациентов с COVID-19 снизилось на 4,5%, суточная госпитализация за неделю — почти на 10%. Господин Беглов добавил, что в 25 стационарах города свободы около 27% инфекционных коек. «Это рекордное количество для нашего города», – добавил он.

Добавим, что по данным отчета Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге COVID-19, за последние сутки за медпомощью обратились 3,4 тыс. петербуржцев с подтвержденным коронавирусом. Под наблюдением медиков остаются 66,7 тыс. человек, из них в стационарах — 4,4 тыс.

«Динамика индикаторов эпидемического процесса говорит о снижении интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в отчете.