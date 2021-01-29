«Его место не в литературе, а в клинике душевных болезней»

В январе 1871 года в журнале «Русский вестник» начал выходить роман Федора Достоевского «Бесы». Шестой роман большого русского писателя вызывал особый интерес публики тем, что был основан на недавних событиях — убийстве, совершенном в ноябре 1869 года членами революционного кружка, к моменту выхода романа ожидавшими суда. Реакция читателей оказалась бурной: автора называли реакционером и мракобесом и обвиняли в клевете на молодежь. Хвалил только Лев Толстой
1
Нынче ел в трактире с двумя пишущими, из которых один сообщает другому: «Вчера, говорит, был у М. Е. Щедрина — вот и великий талант; как человек, к прискорбию, разлагается, целый вечер все ругал то Тургенева, то Достоевского. Достоевского поносил и блаженненьким и юродивым, и так, говорю, целый вечер... Тяжело было слушать.
2
Писатель создает целую галерею помешанных юношей… ни в одном из них не увидите ни образа, ни подобия живого человека, это какие-то манекены, и к каждому манекену нашит ярлык с означением характера бреда, которым он одержим.
3
Нечаевское дело есть до такой степени монстр, что не может служить темой для романа. Оно бы могло доставить материал для уголовного романа, узкого и мелкого, могло бы, пожалуй, занять место и в картине современной жизни, но не иначе, как в качестве третьестепенного эпизода.
4
Сколько надо было носить в сердце неумолимых упреков совести — своих ли или воспринятых извне,— все равно,— для этого эшафота бессмысленных и до комизма нагроможденных мук.
5
Фантастические призраки с нечеловеческой подлостью, глупостью и дикостью, им выведенные, ни в каком обществе не могли бы играть такой роли, какая им предоставлена в романе, не могли бы быть выразителями и представителями известного движения, носящего в себе нравственно-политическую подкладку.
6
Эпиграфом к роману «Бесы» выбран евангельский рассказ об исцелении бесноватого, который, «исцелившись, сел у ног Христа», а бесы, бывшие в нем, вошли в свиней, кинувшихся в море... «Бесноватый» олицетворяет в этом случае у г. Достоевского Россию, которая тогда исцелится от всех недугов своих, лично нравственных и общественных, когда станет более христианскою по духу своему нацией (разумеется, в лице своих образованных представителей). Но и это весьма неясно... Какое же именно христианство спасет будущую Россию? На это мы в «Бесах» не найдем и тени ответа!
7
Каждая глава романа есть новая мерзость, новый ужас, идущие crescendo; к счастью для читателей, эти ужасы отличаются таким пересолом, таким уродованием действительности, что под конец становятся смешны по своей карикатурности.
8
Фактически подробности «истории» и некоторые рассуждения отчасти заимствованы из одного недавнего процесса, отчасти созданы собственной фантазией г. Достоевского, иногда разыгрывающейся с целью усилить гнусность поведения и убеждений негодяя, полунегодяев и полуидиотов, иногда без всякой цели, единственно ради болезненно-мистических капризов и бредней автора.
9
Манера оживлять роман подробностями из действительной жизни, вчера только вычитанными в газетных корреспонденциях или стенографических отчетах судебных заседаний, не может считаться достойною подражания, хотя бы потому, что это своего рода плагиат.
10
Г. Достоевский, с его способностью наблюдать и анализировать преимущественно болезненные явления человеческой души, задался выследить роковое влияние новых идей на слабый ум и те нравственные изъявления, какие извращение этих идей производит в жалких, внутренне несостоятельных натурах, пораженных бессилием и бесплодием полуобразованности.
11
Достоевский просто издевается над своими героями и заставляет их резать и вешать друг друга без всякого на то основания.
12
Если вы имели терпение дочитать до конца это произведение нашего когда-то чрезвычайно популярного беллетриста, то, кроме чувств досады и даже сильнее его, вы почувствуете сожаление, может даже грусть... Вам будет больно видеть падение писателя, без сомнения талантливого.
13
Герои романа — невозможные монстры, которые выступают в качестве ехидных злодеев, умопотрясителей и извергов «новой идеи», порожденных будто бы сокрушительным духом времени, они действительно могут запугать воображение доверчивых замосковских подписчиков, которые поверят в их правдивость.
14
Дешевое глумление над так называемым нигилизмом и презрение к смуте, которой причины всегда оставляются без разъяснения,— все это пестрит произведения г. Достоевского пятнами, совершенно им несвойственными, и рядом с картинами, свидетельствующими о высокой художественной прозорливости, вызывает сцены, которые доказывают какое-то уже слишком непосредственное и поверхностное понимание жизни и ее явлений. С одной стороны, у него являются лица, полные жизни и правды, с другой — какие-то загадочные и словно во сне мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева.
15
Тяжелое впечатление страшной безалаберности.
16
Если дело касается помешательства, то это уж не искусство, а, так сказать, медицинское исследование; это не социальный роман, а трактат психиатрии, и его место не в литературе, а в клинике душевных болезней.
17
Николай Ставрогин — фигура с претензиями, но крайне тусклая. Он действует в качестве члена тайного «сладострастного» общества, «у которого маркиз де Сад мог бы поучиться».
18
Слова все понимаю в отдельности, а к чему вот все сочинение клонится, хоть гром меня разрази — не постигаю.
19
Вот его некоторые фигуры, если хотите, они декадентские, но как все значительно! Достоевский искал веры и, когда описывал глубоко неверующих, свое неверие описывал.
20
Выводить в романе всем известных лиц, окутывая и, может быть, искажая их вымыслами своей собственной фантазии, это значит выдавать свое субъективное творчество за историю, лишая в то же время выведенных лиц возможности защищаться от нападок. Благодаря главным образом последнему обстоятельству я и считаю такие попытки недопустимыми для художника.