В России и золото тускнеет

Российские золотодобывающие компании значительно недооценены в сравнении со своими иностранными коллегами. Так, по оценке EY и Союза золотопромышленников РФ, эта недооценка по мультипликаторам по сравнению с крупнейшими мировыми мейджорами может составлять 20–30%. Причем этот разрыв постепенно увеличился. Участники отрасли в основном связывают дисконт с присущими России страновыми рисками, хотя в крупных компаниях уверены, что его можно минимизировать.

Российские золотодобывающие компании, несмотря на рост цен на металл, остаются недооцененными в сравнении с зарубежными, следует из отраслевого обзора по итогам 2019 года и первой половины 2020 года (есть у “Ъ”). Авторы исследования — EY и Союз золотопромышленников РФ — использовали медианные значения мультипликатора EV (рыночная капитализация плюс чистый долг) к ресурсам и запасам (ресурсы — это прогнозное количество полезных ископаемых, запасы — доказанное). Значения по шести крупнейшим публичным международным компаниям — Barrick Gold, Kinross Gold, Newmont Corp, Newcrest Mining, Gold Fields и AngloGold Ashanti — значительно выше аналогичных показателей по пяти крупнейшим публичным российским игрокам — Polymetal, «Полюс», Highland Gold Mining (HGM), «Селигдар» и Petropavlovsk. По мультипликатору к ресурсам российские компании оказались дешевле примерно на треть (на $78 за унцию), по запасам — примерно на 20% (на $90 за унцию). Причем разрыв увеличивается — за 2018 год он составлял $64 и $88 за унцию соответственно.

Председатель Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба объясняет недооценку российским дисконтом, причины которого лежат в низкой инвестиционной привлекательности по сравнению с другими горнодобывающими юрисдикциями и во влиянии санкций. Однако, говорит он, если эти факторы изменятся, у российских компаний есть значительный потенциал роста.

Polymetal не ощущает значительной недооценки, которая может носить краткосрочный характер и быть связанной с продажей акций крупными акционерами в 2020 году, сообщил “Ъ” представитель компании. «Наша компания за годы на LSE заработала хорошую репутацию с точки зрения реализации операционных планов и проектов развития, дивидендного потока, корпоративного управления, мы предсказуемы, и это нравится инвесторам. Тех из них, с кем взаимодействуем, интересуют фундаментальные показатели компании»,— заявил он. Другой собеседник в крупной золотодобывающей компании говорит, что сравнение с мировыми золотодобывающими мейджорами корректно лишь в случае с «Полюсом» и Polymetal, но никак не с Petropavlovsk, HGM и «Селигдаром». «Отчет поэтому малорепрезентативный, на что, кстати, указывают и его авторы. Говорить про масштабную недооценку российских игроков на основании именно этих данных нельзя»,— считает он.

Разницу в усредненных мультипликаторах, из которой делается вывод о недооценке российского сектора золотодобычи в целом, можно связать с так называемым российским дисконтом, говорит директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами «Полюса» Виктор Дроздов. По его мнению, если компания обеспечивает необходимый уровень раскрытия информации и активно общается с международными фондами, специализирующимися на инвестициях в горнодобывающие компании, этот дисконт можно нивелировать.

По мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, разница в мультипликаторах может быть связана с тремя факторами. Во-первых, из выбранных российских компаний лишь «Полюс» и Polymetal — это крупные торгуемые акции со значительной ликвидностью. Рыночная оценка остальных компаний может быть существенно искажена ликвидностью акций и корпоративными событиями. Во-вторых, на оценку компаний по ресурсам и запасам может влиять содержание золота в руде и факторы извлекаемости металла — так, упорные руды с низким содержанием могут иметь более низкую оценку. И, наконец, российский фондовый рынок традиционно торгуется с дисконтом к мировым индексам на мультипликаторах из-за страновых рисков, заключает он.

Евгений Зайнуллин