Магнитогорская сеть магазинов судится с федеральным ритейлером из-за товарного знака

Сеть магазинов «Шок цена» (насчитывает пять универмагов в Магнитогорске) подала в Суд по интеллектуальным правам иск к компании «7К-Развитие» (входит в группу «Седьмой континент», Москва) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Шок цена» в отношении услуг 35-го и 39-го классов международной классификации. Как следует из судебной картотеки, заявление было принято к производству 19 января.

Заседание по рассмотрению дела назначено на 15 февраля. В качестве третьего лица к делу привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Товарный знак №425409 «Шок цена» был зарегистрирован за ООО «7К-Развитие» в декабре 2010 года. Срок действия исключительного права компании на него истекает в конце 2029 года. Истец требует прекратить охрану знака досрочно «вследствие его неиспользования», говорится в материалах дела.