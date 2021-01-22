Перевалку удержали от обвала но она все равно снизилась впервые с 2018 года

Грузооборот российских морских портов Балтийского бассейна в 2020 году снизился на 6% по сравнению с 2019 годом и составил 241,5 млн тонн. Это ниже общероссийского показателя: перевалка по итогам прошлого года снизилась на 2,3%. В Большом порту Санкт-Петербург и Усть-Луге — крупнейших по грузообороту — перевалка сохранилась на уровне 2019 года, однако порт Приморск, откуда транспортируются нефть и нефтепродукты, сократил перевалку почти на 20%.

Порты Петербурга и Ленобласти по итогам 2020 года перевалили 231 млн тонн грузов (не включая порт Калининград), что на 6% меньше, чем в 2019 году, следует из статистики ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря». В порту Бронка грузооборот по итогам года еще не зафиксирован. С 2009 года в регионе наблюдался ежегодный рост перевалки, она незначительно снижалась только в 2018 году.

Всего морские порты России за январь — декабрь 2020 года обработали 820,8 млн тонн грузов, что на 2,3% ниже итогового показателя предыдущего года. Значительнее всего, кроме Балтики, перевалка снизилась в Арктическом (–8,4%) и Азово-Черноморском бассейне (–2,4%), рост показал Каспийский (+9,5%) и Дальневосточный бассейн (+4,6%).

Крупнейшие по грузообороту порты в регионе — Усть-Луга (102,6 млн тонн, –1% к показателям 2019 года), Санкт-Петербург (59,9 млн тонн, аналогично прошлогоднему уровню) и Приморск (49,3 млн тонн, –19%). В Усть-Луге перевалку обеспечили навалочные (руда, уголь, кокс, минудобрения) и наливные грузы (нефть, нефтепродукты и сжиженный газ), первые сформировали 46 млн тонн от общего грузооборота, что на 10% больше, чем в 2019 году, вторые — 54 млн тонн, что на 10% ниже показателя 2019 года. Рост показателей в основном объясняется увеличением экспорта угля (+12%) и минудобрений (+10%).

Контейнерооборот Большого порта Санкт-Петербург за отчетный период снизился на 3% до 2 млн TEU (перевалено 26,6 млн тонн грузов), обработка нефтепродуктов выросла на 16%, до 11,4 млн тонн. Перевалка нефти в порту Приморск сократилась на 30%, до 33,2 млн тонн, но ее падение частично компенсировал рост обработки нефтепродуктов, выросший на 19%, до 16 млн тонн. Сокращение грузооборота также зафиксировано в порту Высоцк (–4%, 18,6 млн тонн) и Выборг (–44%, 0,7 млн тонн)

«Мы видим, что самые мрачные прогнозы не оправдались, хотя риск затоваривания хранилищ в Европе сохранялся до последнего: из-за пандемии резко сократилось потребление нефтепродуктов»,— говорит председатель совета директоров «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скигин. Доля терминала в общем объеме перевалки нефтепродуктов через Большой порт Санкт-Петербург составляет около 80%.

Господин Скигин затрудняется давать прогноз на 2021 год. «Пандемия все еще набирает обороты. Меры по борьбе с ней в крупнейших экономиках Европы становятся жестче, а спрос на нефтепродукты так и не восстановился. Это не значит, что объемы экспорта топлива обязательно будут снижаться, но то, что год будет нестабильным, можно сказать с уверенностью»,— считает он.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает позитивную динамику перевалки угля в специализированных терминалах, подчеркивая, что в 2021 году данная тенденция сохранится, а с учетом повышенного спроса в первом квартале из-за холодной зимы, скорее всего, усилится. Надежда Малышева из PortNews связывает рост перевалки угля в регионе со сбоями железнодорожного сообщения после обрушения моста около Мурманска, когда отправители были вынуждены изменить маршруты транспортировки груза. Увеличение перевалки нефтепродуктов и минудобрений — закономерный тренд после переориентации потоков с прибалтийских портов, поясняет она.

Потери от обвала экспорта нефти удалось частично восполнить увеличением перевалки железнорудного сырья в портах, цены на которое резко взлетели на мировом рынке из-за растущего спроса со стороны КНР, а также запуска торгов рудой на биржах, добавляет начальник аналитического отдела ЛМС Дмитрий Кумановский.

Яна Войцеховская