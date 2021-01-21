В Петербурге за год число вакансий выросло на 17%

В Петербурге за 2020 год число предлагаемых вакансий выросло на 17%, по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают эксперты hh.ru.

По данным компании, средняя зарплата в городе к концу прошлого года составляла 55 тыс. рублей.

Общее количество активных вакансий по стране в первую рабочую неделю 2021 года выросло на 6%, при этом в декабре в Петербурге активного роста по вакансиям не было.

Наиболее востребованными специалистами в городе в конце прошлого года были специалисты в сфере продаж, ИТ-специалисты и работники производственной сферы.