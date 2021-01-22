Рижский бальзам для «Зенита»

Вчера «Зенит» на сборе в Дубае провел первый контрольный матч против клуба «Рига», неоднократного чемпиона Латвии. Игра завершилась победой петербуржцев со счетом 4:0. Голы забивали не только игроки основного состава, но и молодежь.

«Рига» в последнее время была на слуху, поскольку ее тренировал Олег Кононов, бывший наставник московского «Спартака». Осенью Кононов покинул клуб по семейным обстоятельствам. «Рига» все равно стала чемпионом Латвии — в третий раз подряд.

На сборе в Дубае рижане тренируются уже две недели, «Зенит» — только одну. Обе команды были не в оптимальной форме. Тем не менее видно было, что за зиму по футболу соскучились. Играли в охотку. Не всегда все получалось. Как обычно на сборах бывает.

Несмотря на то, что Сергей Семак взял в Эмираты большую группу молодежи, в первом тайме на поле у «Зенита» вышел почти основной состав. Даже 37-летнего Юрия Жиркова тренер бросил в бой, словно это необстрелянный новичок. Наверное, Жирков уже в таком возрасте, что ему нельзя делать большие перерывы ни в чем.

Из молодых в стартовом составе оказались защитник Данила Хотулев и полузащитник Кирилл Щетинин. Это ребята из системы «Зенита». Хотулев, игравший в центре обороны в паре с Деяном Ловреном,— очередной Данила в «Зените». Ведь есть еще вратарь Даниил Одоевский, защитники Данил Круговой, Данила Прохин, полузащитник Даниил Шамкин. Ребят, родившихся на стыке веков, называли в честь Данилы Багрова, героя фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», увидевших свет соответственно в 1997 и 2000 годах. Скрепность в нашем народе все-таки большая. Ее просто так и правда не победить.

Голов, правда, никто из Данилов и Даниилов не забил. Но все вышли на поле. Так что «Риге» в любом случае пришлось нелегко. Тем более что однажды, во втором тайме, судья на ровном месте выдумал пенальти. Кто-то из молодых зенитовцев вбежал в штрафную соперника, со страху, как показалось, упал, и арбитр указал на точку. Системы VAR в товарищеских матчах нет. А «Зенит» в Дубае на сборах так часто, что, может, и местные судьи прослышали о могуществе «Газпрома», спонсора петербургской команды. Нет-нет да и свистнут в ее пользу.

Хотя никакой дополнительной помощи в этом спарринге сине-бело-голубым не требовалось. Пенальти во втором тайме реализовал Андрей Мостовой. Потом Станислав Крапухин, форвард, успешно игравший за «Зенит»-2 у тренера Владислава Радимова, установил окончательный счет матча, убежав один на один с вратарем ФК «Рига».

В первом тайме свою работу сделали основные игроки «Зенита». На 35-й минуте счет открыл Себастьян Дриусси, получивший передачу от Сердара Азмуна. Еще в прошлом году Себа жаловался аргентинским фанатам, что играет в «Зените» на «дерьмовой позиции» и не может проявить своих лучших качеств. В матче с чемпионом Латвии Семак дал легионеру больше свободы, и он сразу проявил себя. Глядишь, и в Лиге чемпионов начнет забивать.

А второй гол в игре забил дальним ударом Вендел, приобретенный осенью у португальского «Спортинга» за €20 млн. На днях он стал объектом насмешек, потому что опубликовал в инстаграме фото золотого iPhone и модной игровой приставки в золотом корпусе, приобретенных за несколько сотен тысяч рублей. Свои деньги в «Зените» бразилец потихоньку отрабатывает. Хотя справедливости ради надо сказать: вратарь «Риги» сам выронил мяч из рук в ворота после удара Вендела.

«Зенит» продолжает подготовку к возобновлению сезона в Дубае. В воскресенье, 24 января, он встретится в товарищеском матче с узбекским «Пахтакором».

Кирилл Легков