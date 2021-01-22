Seven Suns Development взойдет над Мурино

Компания Seven Suns Development выходит на рынок жилья Ленобласти. Застройщик приобрел у Абсолют-банка земельный участок площадью 23 га в Мурино, на котором можно построить 207 тыс. кв. м жилья. Стоимость сделки могла составить 2 млрд рублей, а в целом реализация проекта оценивается в 12–13 млрд рублей. Будущий жилой комплекс расположится на участке, который не успел застроить О2 Development. Территория является востребованной и развивающейся, но находится далеко от метро, что негативно скажется на спросе, считают эксперты.

О том, что Seven Suns Development приобрел у Абсолют-банка земельный участок под строительство жилья в Мурино рассказал “Ъ” источник на строительном рынке и подтвердил собеседник в правительстве Ленобласти. В Абсолют-банке сообщили, что этот непрофильный актив был продан в конце 2020 года по рыночной стоимости в рамках программы финансового оздоровления Балтинвестбанка (с 2015 года санируется Абсолют-банком.— “Ъ”). Стоимость и другие параметры сделки в кредитной организации сообщать не стали. О планах реализации участка санатор заявлял еще в 2018 году, добавили там.

По информации источников “Ъ”, в сделку вошел земельный участок площадью 23,1 га, на котором можно построить 207 тыс. кв. м жилья. В разделе непрофильных активов на сайте Абсолют-банка есть земля в Мурино с аналогичными параметрами. Согласно действующим нормативам Ленобласти, здесь можно построить не более 9 тыс. кв. м жилья на 1 га при высотности до 12 этажей. «Банк заказывал разработку проекта планировки этой территории (ППТ), который утвердили на Градсовете года два назад»,— сказал собеседник “Ъ”.

Участок находится рядом с самым большим долгостроем Ленобласти — ЖК «Ромашки» (до ребрендинга — ЖК «Силы Природы»), от компании О2 Development. Продажи на объекте стартовали еще в 2013 году, а в 2016 году стройка остановилась. Квартиры в проблемном жилом комплексе купили более 2,8 тыс. человек. В 2018 году О2 Development возобновил работы за счет инвестора. Землю, которую сейчас приобрел Seven Suns Development, несколько лет назад Балтинвестбанк сдал в аренду ООО «Романтика» (входит в О2 Development), но из-за срыва сроков сдачи объектов в 2015 году у него отозвали разрешение на строительство оставшихся очередей, а действие договора закончилось. В 2016 году Балтинвестбанк выставил на продажу этот участок в Мурино. Председатель правления банка Константин Яковлев тогда говорил «Ведомостям», что актив оценивается в 1–1,5 млрд рублей.

Seven Suns Development должен построить инфраструктуру не только для своих жилых комплексов, но и для двух очередей ЖК «Ромашки», знают собеседники “Ъ”. В частности, социальные обязательства девелопера включают в себя два отдельно стоящих детсада и школу. В Seven Suns Development сообщили “Ъ”, что пока не готовы комментировать данное приобретение.

Seven Suns Development занимается жилым строительством в Петербурге и Москве, а до этого реализовал несколько девелоперских проектов в Вологде. На сайте компании указано, что сейчас в стадии строительства находятся четыре проекта в Петербурге и три в Москве. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками ООО «Севен Санс Девелопмент» указаны Алексей Рыжков (99,9%) и Михаил Шамин (0,01%). Собеседник на строительном рынке Петербурга называет основного владельца компании сыном предпринимателя Петра Рыжкова, возглавляющего ЗАО «Горстройзаказчик» (занимается возведением жилья, социальных, спортивных и коммерческих объектов в Вологде). Выручка ООО «Севен Санс Девелопмент» в 2019 году составила 4,8 млрд рублей, чистая прибыль — 5,7 млн рублей.

Покупка участка могла обойтись Seven Suns Development в 2 млрд рублей, а общая стоимость всего проекта превысит 12–13 млрд рублей, оценивает руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Реализовать его можно за три-четыре года, дополняет он.

Говоря о локации будущего жилого комплекса, господин Трушин называет ее востребованной и развивающейся, в которую можно и стоит вкладываться. «Важно учесть, что для девелопера территория была подготовлена для застройки и дополнительных инвестиций в разработку ППТ не потребовала»,— напомнил он.

Сегодня застройщики в основном интересуются участками в городской черте, возражает руководитель отдела аналитики Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко. Территории за КАД, где расположится проект Seven Suns Development, пользуются у них гораздо меньшим спросом. К минусам этой локации эксперт отнесла высокую плотность населения, нехватку социальной инфраструктуры и высокую загруженность дорог. «Кроме того, участок компании удален от станции метро, что негативно скажется на спросе и ценовом уровне проекта»,— полагает Светлана Московченко.

Ольга Кантемирова