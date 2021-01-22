Мусор закатают в гранулы

ООО «ЕСК Утилизация» построит в Томской области завод для ежегодной переработки 200 тыс. т полимерных коммунальных отходов в гранулы, а также производство из них пластиковых труб и мусорных контейнеров. Инвестиции составят около 4,12 млрд руб. Ожидается, что первая очередь будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Сырье завод рассчитывает получать от сети мусоросортировочных комплексов, которая должна к этому времени начать работать в Томской области. Эксперты рынка полагают, что одним регионом компания не ограничится и может сформировать общесибирский кластер по переработке полимерных коммунальных отходов.



ООО «ЕСК Утилизация» осенью этого года планирует начать строительство и к третьему кварталу 2022 года ввести в промышленном парке «Томск» завод по переработке пластиковых отходов в гранулы. Инвестиции в проект составят 4,12 млрд руб. Под будущее строительство компании выделен участок площадью 10,5 га. К марту «ЕСК Утилизация» планирует выйти на экологическую и Главгосэкспертизу, сообщила администрация Томской области. На предприятии ежегодно из 200 тыс. т сырья планируется выпускать 70 тыс. т гранул различных полимеров, сообщил „Ъ-Сибирь“ инициатор проекта, совладелец ООО «ЕСК» (Москва) Сергей Шевченко. На заводе будут установлены восемь станков, каждый из которых будет производить 1 т полимерных гранул в час. Выйти на проектную мощность инвесторы планируют в течение первого года работы.

Параллельно, по словам Сергея Шевченко, будет вестись проектирование второй очереди. Она предполагает строительство к 2024 году собственного завода готовой продукции из полимерных гранул. По данным региональных властей, завод «ЕСК Утилизация» будет выпускать крупногабаритные полимерные изделия размером 1–5 м, в том числе пластиковые трубы, запорную арматуру и пластиковые мусорные баки. Куда будет поставляться готовая продукция, господин Шевченко не уточнил, сославшись на коммерческую тайну.

ООО «ЕСК Утилизация» зарегистрировано 22 октября 2020 года в Томске с уставным капиталом 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит гендиректору Дмитрию Швайке, который также руководит московским ООО «ЕСК». Совладелец «ЕСК» (50%) Сергей Шевченко ранее был совладельцем в связанном с группой «Вис» ООО «Вис инвест» (10%) . Также он возглавлял в Омске ООО «Магнит» (40%), которое в 2018 году анонсировало строительство в Омской области двух мусороперерабатывающих комплексов мощностью 500 тыс. куб. м ТКО каждый. Инвестиции в омский проект заявлялись на уровне 5 млрд руб., реализовать его планировалось до конца 2020 года. Однако эти планы остались незавершенными. Построены две сортировочные линии, но они не работают, сказал Сергей Шевченко. По его словам, проект в Омской области не состоялся из-за того, что «власти отнеслись к нему недостаточно серьезно»: «У нас проблемы были с документами, с землей — все медленно шло, никто этим не занимался, мы бились в закрытые двери».

Сергей Шевченко отметил, что взаимодействует с группой «Вис». «Я сейчас работаю в группе „Вис“. Конечно, мы связаны — мы партнеры»,— пояснил он.

Инициаторы проекта планируют, что сырье на завод будет поставлять сеть мусоросортировочных комплексов, создание которой предусмотрено новой территориальной схемой обращения с отходами в Томской области, которая была утверждена властями региона и вступила в действие в декабре 2020 года.

Комплексы будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2022 года, рассказал „Ъ-Сибирь“ руководитель Ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами (Томск) Николай Чаринцев. По его словам, конкурсы на реализацию этих проектов администрацией области еще не объявлены. «Сейчас параллельно в регионе и во всей России строят сортировочные комплексы, а девать отходы некуда. Есть федеральная схема потоков отсортированных отходов, которая определяет, на какие именно производства поедет такой отход. Мы рассчитываем, что основная, гарантированная загрузка будет от Томской области, но завод позволит принять отходы и из других субъектов для выполнения нормативов экологической программы нацпроекта „Экология“»,— сказал Сергей Шевченко. Николай Чаринцев также не исключает в итоге создание сибирского кластера по переработке полимерных коммунальных отходов. «Мы видим такие перспективы»,— говорит он.

Население и юридические лица Томской области ежегодно образовывают около 350 тыс. т всех коммунальных отходов, включая неперерабатываемую органику, говорит господин Чаринцев. При этом, по его данным, выборка втор­сырья после сортировки обычно составляет 20–25% от общей массы (70–80 тыс. т), и в нее входят не только пластики, но и стекло, алюминий, жесть и другие материалы. На полимеры, по его оценке, приходится не больше 10% от всей выборки.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов обращает внимание на то, что гранулы для производства пластика могут быть экспортно ориентированной продукцией, но спрос на них может быть со стороны разных промпредприятий как внутри региона, так и за его пределами. «Спрос на такую продукцию будет с каждым годом возрастать, но многое будет зависеть от качества гранул и их функциональности. Чем больше будет ассортимент, тем больше у компании возможностей быстрее окупить вложенные средства»,— считает он. Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов говорит, что заявленная в проекте сумма инвестиций позволяет осуществить проект и окупить его в пределах 9–11 лет. «Это связано с изменением отношения к различным видам отходов в стране, проведением „мусорной реформы“, ужесточением природоохранного законодательства»,— пояснил он. В то же время эксперт указывает на риск общественного недовольства строительством мусороперерабатывающего комплекса и частых в таких ситуациях требований перенести предприятие как можно дальше от населенных пунктов.

Дарья Решетникова