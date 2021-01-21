«Удаленка» осталась без изменений

Власти Москвы решили смягчить эпидемические ограничения, но не все. Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 22 января в городе откроются музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. А максимальное количество зрителей в театрах и на концертах увеличится. При этом обязательный режим удаленной работы для 30% сотрудников в компаниях останется неизменным. Как работодатели оценили сохранение удаленной работы? Об этом — Владимир Расулов.



Обязательный режим удаленной работы для трети сотрудников в Москве во вторую волну коронавируса действовал с начала октября. Городские власти неоднократно его продлевали, но каждый раз обозначали точную дату окончания. Последней как раз было 21 января. И вот Сергей Собянин вновь оставил в силе это требование, однако на сей раз без конкретных сроков, зато с формулировкой «до существенного улучшения эпидемической ситуации».

Но что если «удаленка» продлевается, по сути, на неопределенное время? Основатель компании центр финансовых технологий «Базис» Сергей Пономаренко никаких проблем в этом не видит. Более того, для его сотрудников дистанционная работа принесла больше плюсов: «80% наших сотрудников — это программисты, дизайнеры, аналитики — все те люди, которые 100% времени проводят за компьютером, и им в целом без разницы, в какой локации находится. Дистанционная работа приносит достаточно много преимуществ. Для сотрудников это в первую очередь экономия времени, правильное питание и так далее».

Президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов не столь оптимистично смотрит на продление удаленной работы. Впрочем, по его словам, главное, чтобы столичные власти при этом не вводили дополнительных ограничений: «Все предпринятые меры бьют по выручке, входящему обороту, потребительской активности.

Бизнес заинтересован в том, чтобы побыстрее снимать ограничения, но власти к этому пока не готовы.

И, слава богу, что не возникает новых требований, к старым мы как-то уже попритерлись. Все, конечно, устали от этого режима: и потребители, и производители, и работники сервисных служб».

Российские работодатели тем временем заинтересовались слежкой за сотрудниками на «удаленке». Почти 25% крупных компаний в этом году собираются вложиться в специальные программы, чтобы контролировать действий работников, которые трудятся из дома. Как пишет “Ъ”, они вынуждены это делать, поскольку растет число утечек по вине персонала. Продление режима «удаленки» делает работу менее эффективной, да и сохранность данных компании оказывается под вопросом, говорит первый вице-президент агрокомплекса «Мортадель» Эльвира Агурбаш: «Что значит 30% работают в дистанционном режиме? То есть 70% пускай заболевают и заражают других? Я считаю, что это абсурд. У каждого предприятия все-таки есть какая-то конфиденциальность. И они не хотят выносить определенную информацию в публичное поле, чтобы кто-то мог воспользоваться идеями, ведь это личные труды и разработки технологов. И, конечно, большинство относятся ко всему к этому очень скрупулезно. А тут у сотрудников абсолютный доступ ко всему: можно распечатывать и кому-то перепродать информацию».

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А пока сохраняется обязательная «удаленка», компаниям придется отчитываться перед столичными властями о том, кто именно из сотрудников работает в таком режиме. Чиновники ранее неоднократно напоминали, что за отказ предоставлять эту информацию могут оштрафовать: предпринимателей — на сумму до 50 тыс., а юрлиц — до 300 тыс. руб. За повторное нарушение им и вовсе могут запретить работать на срок до трех месяцев.