ЖК AFI Park «Воронцовский» — дом «умного класса» на Юго-Западе российской столицы.

Премьеры года

2021 год ознаменовался ожидаемыми премьерами на московском рынке высококлассной недвижимости. В начале января международная компания AFI Development, обладающая большим опытом строительства высококлассных проектов как в России, так и за рубежом, вывела в продажу новый премиальный проект ЖК AFI Park «Воронцовский». До конца года в этой локации анонсирован выход еще пяти новых жилых проектов. «Всего в ЮЗАО на данный момент реализуется порядка 320 квартир порядка 27,6 тыс. кв. м. Средняя площадь квартиры равна 84,5 кв. м. Средневзвешенная цена предложения в этих проектах составляет около 311 тыс. руб./кв. м»,— перечисляют в Kalinka group.

Где жить хорошо?

Фото: AFI Development

Вышедший в реализацию в начале года проект AFI Development ЖК AFI Park «Воронцовский» расположен в одном из самых престижных и экологически благоприятных округов столицы — ЮЗАО. Именно локация определила как само название, так и интеллигентную концепцию квартала. Рядом уютный и романтичный Воронцовский парк с сохранившимися строениями старинной боярской усадьбы XVI века. Сегодня это природный историко-архивный и рекреационный комплекс, уникальный памятник садово-паркового искусства с дубовой рощей, живописным каскадом прудов, вязовыми и березовыми аллеями. Неподалеку находятся парк 50-летия Октября, природный заказник «Воробьевы горы» с пейзажным парком «Нескучный сад» и Юго-Западный лесопарк.

В пешей доступности от комплекса — две станции метро: «Калужская», «Новые Черемушки» и автобусные остановки. В 2021 году еще две станции БКЛ (Большой кольцевой линии) — «Воронцовская» и «Улица Новаторов» — дополнят транспортную систему локации, образовав единый транспортно-пересадочный узел со станцией «Калужская». Отличную транспортную доступность проекта обеспечивает также станция метро со строящимся ТПУ «Проспект Вернадского».

Район ЮЗАО можно смело назвать «кузницей современной интеллигенции». Дух аристократизма и особую статусность ему придает большое количество именитых высших учебных заведений. В ближайшем окружении — лучшие вузы страны: МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, НИУ «Высшая школа экономики», РУДН, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина и МГРИ им. С. Орджоникидзе.

Район обладает и развитой образовательной инфраструктурой: множество частных и государственных образовательных учреждений, в том числе Центр образования №1311 «Тхия», четыре детских сада и пять школ, среди которых гимназия №1514, которая входит в топ-10 лучших московских и топ-25 российских образовательных учреждений

Для членов клуба

Фото: AFI Development

Собрание клубных домов с «умной начинкой» AFI Park «Воронцовский» гармонично интегрируется в локацию Обручевского района столицы на пересечении улицы Академика Челомея и Старокалужского шоссе.

Здесь на площади 3 га к 2023 году расположится 5 стильных монолитно-кирпичных корпусов высотой от 12 до 25 этажей на 846 квартир с панорамным остеклением. Комплекс с наземным и подземным паркингом всего на 629 машино-мест, приватным пространством, узнаваемой современной авторской архитектурой от модного московского бюро ADM. Дизайн интерьеров представлен студией Neumark design & architecture, которая работает в России, США, Швейцарии, Франции, Монако, Китае и других странах мира.

Сдержанный, интеллигентный и элегантный минимализм, характерный для европейских столиц,— основа архитектурной концепции комплекса. Лаконичный, четкий ансамбль квартала говорит на языке форм, качественных материалов и света. Строгая геометрия и футуристически оформленные стильные фасады зданий органично работают на контрасте с классическими архитектурными решениями. Благодаря каскадной форме домов внутренние пространства дворов будут залиты солнечным светом, а из окон квартир откроются потрясающие виды на вдохновляющие панорамы Воронцовского парка.

Фото: AFI Development

Принципы культуры добрососедства были заложены девелопером в подходе к комплексному благоустройству территории AFI Park «Воронцовский». Уютные дворы формируют особую «клубную» атмосферу приватности и дают чувство безопасности для всех резидентов комплекса независимо от возраста. Комплекс является воплощением домашней рекреации с особым микроклиматом и благородным антуражем, обособленным от городской суеты уголком природы с особой системой ландшафтного освещения, которая делает его сказочно красивым, наполняя все вокруг гармонией и спокойствием.

На территории оборудуют детские, игровые и спортивные площадки для любителей фитнеса на свежем воздухе, удобные велодорожки, уютные зоны отдыха. Ресторан с просторной летней террасой разместится в отдельном здании комплекса. На первых этажах домов предусмотрены помещения для бутиков, аптек, магазинов и кафе.

Для юных жителей в комплексе также запроектировано здание детского сада на 81 место и специальная игровая комната с отдельным входом на первом этаже одного из корпусов. Отделка помещения будет выполнена с применением экологичных переработанных материалов.

С приставкой «Умный»

Фото: AFI Development

Главное — внутри. Концептуальное решение лобби и МОПов, консьерж-сервис 24/7, система «умный дом» в зданиях — доступная роскошь для постоянных резидентов AFI Park «Воронцовский».

Интеллектуальные системы будут установлены и в квартирах AFI Park «Воронцовский». С помощью мобильного приложения жители смогут отслеживать показатели счетчиков воды и электричества, оплачивать счета за коммунальные услуги в любое удобное время и из любой точки мира, настроить комфортный температурный режим в помещении, включить любимую музыку к возвращению домой, вскипятить чайник или раскрыть шторы к моменту пробуждения. Smart Wi-Fi система покроет всю территорию комплекса. Жителям также будут доступны такие преимущества, как бесконтактный доступ на территорию ЖК; распознавание по лицу и номеру автомобиля; заказ пропусков для гостей и автомобилей.

В проекте реализуются квартиры с отделкой и без, а также в формате white box по цене от 12 млн руб. Есть просторные лоты с высокими потолками 3,6 м площадью более 154 кв. м.

По словам директора по продажам жилой недвижимости AFI Development Федора Ушакова, все решения, заложенные в AFI Park «Воронцовский», нацелены на интерес со стороны молодой, активной аудитории, ценящей традиции места и комфорт жизни в современном мегаполисе.

«Новые проекты в этой локации будут востребованы,— не сомневается Александр Шибаев, руководитель департамента консалтинга и аналитики Kalinka group,— хорошая транспортная доступность, наличие в непосредственной близости парковых зон обеспечат устойчивое развитие проекта AFI Park “Воронцовский” и его инвестиционную привлекательность. Так, в 2020 году средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек бизнес-класса в ЮЗАО выросла на 15% по отношению к концу 2019 года и впервые пересекла отметку в 300 тыс. руб./кв. м»,— отмечает эксперт.