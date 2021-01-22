Руководство двух учреждений ГУФСИН по Иркутской области отстранено от работы

В Иркутской области на время служебной проверки остранено от исполнения обязанностей руководство СИЗО-1 Иркутска и ИК-6. «В ходе комплексной проверки сотрудниками ФСИН России выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б. На место происшествия были вызваны представители Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Федеральной службы исполнения наказаний.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу.

Что касается СИЗО-1, то от находящихся там обвиняемых, подозреваемых и осужденных приняты заявления о противоправных действиях сотрудников учреждения. Напомним, проверка организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН по Иркутской области началась 18 января после большого количества жалоб, которые поступали после бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске весной прошлого года.

Екатерина Еременко