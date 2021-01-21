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В Кронштадте открыли автостоянку на 113 парковочных мест

В четверг, 21 января, в Кронштадте открыли первую в городе городскую автостоянку на 113 парковочных мест. Предполагается, что она позволит в туристический сезон разгрузить исторический центр и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, а также сократить количество припаркованного личного транспорта во дворах 19-го квартала. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района Петербурга.

Автостоянка находится по адресу: Кронштадтское шоссе, участок 69, напротив пожарной части №46. Также на территории оборудована парковка для велосипедов и самокатов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге освобождено более 10 тыс. кв. метров земли, занятых незаконными автостоянками в разных районах города.

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