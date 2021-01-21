РПЛ поздравила президента ФК «Урал» Григория Иванова с 60-летием

Российская премьер-лига (РПЛ) поздравила президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова с 60-летием, говорится на сайте РПЛ. «Российская премьер-лига поздравляет Григория Викторовича с днем рождения и желает крепкого здоровья, достижения новых целей и больших побед во главе клуба», — сказано в поздравлении.

«Урал» также поздравил господина Иванова с юбилеем и пожелал ему вывести клуб в еврокубки.

Григорий Иванов является мастером спорта по футболу и заслуженным тренером России. В 2001 первом году он был избран председателем федерации футбола Свердловской области. На должность президента ФК «Урал» господин Иванов был назначен в марте 2003.

Михаил Мананников