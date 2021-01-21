Ущерб природе от действий «Липецкоблводоканала» рассчитают после 27 января

В Центрально-Черноземное межрегиональное управления Росприроднадзора поступили первые результаты отборов проб, которые свидетельствуют о нарушении правил водопользования при сбросе сточных вод в реку Усмань с очистных сооружений в Липецкой области. Согласно заключению лабораторных исследований, было установлено кратное превышения концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах природной воды.

Так, ион аммония был превышен в 54 раза, анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) - в 28 раз, биологическое потребление кислорода (БПК5 и БПК полн.) - в 26 раз, железо - в девять раз, марганец - в 16 раз, медь - в 30 раз, нефтепродукты - в три раза, нитрит-ион - в 3,1 раза, фосфат-ион - в 11,5 раз, фторид-ион - в шесть раз, цинк - в восемь раз, взвешенные вещества - в 6,3 раза и химическое потребление кислорода (ХПК) - в 9,2 раза.

В начале декабря директора ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» Анатолий Тарасов сообщил в ведомство о заморе рыбы на реке Усмань вблизи границы охранной зоны. Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора совместно с сотрудниками Липецкого отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР АЧТУ ФАР провели рейдовый осмотр. Они зафиксировав изменение цвета и запаха воды, произвели отборы проб воды в месте замора, а также ниже точки сброса вод очистными сооружениями ОГУП «Липецкоблводоканал» по течению реки.

Окончательные итоги лабораторных исследований в ведомстве ждет 27 января. «По результатам будут рассчитан и предъявлен ущерб, нанесенный экологии региона. По факту гибели водных биологических ресурсов и загрязнения реки Усмань Центрально-Черноземное межрегиональное управление продолжает проведение надзорных мероприятий»,– сообщил глава ведомства Алексей Карякин.

Тем временем администрация Липецкой области распространила заявление, согласно которому, обвинения в адрес ее чиновников «о бездействии в отношении ситуации с рекой Усмань – беспочвенны». А «после обращения жителей по вопросу замора рыбы в реке Усмань были незамедлительно приняты меры».

Владимир Зоркий