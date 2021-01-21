Новое креативное пространство «Селфимузей МЕМО» появилось на «Роза Хутор» Теперь в дизайн-резиденции Flacon 1170 можно запечатлеть себя в красочных фотолокациях, оборудованных профессиональным светом

Необычный музей появился в горах Сочи. В нем представлены не предметы искусства или исторические артефакты, а фотолокации для селфи. Расположенный в дизайн-резиденции Flacon 1170 курорта «Роза Хутор», он предназначен для генерации самого популярного направления - создания фото для социальных сетей.

«Формат селфимузеев уже давно популярен в Японии, Америке, Европе, и вот, наконец, пришел в Россию. Он является отражением реальных перемен, происходящих в музейном мире прямо сейчас. В эпоху соцсетей, искусство, которое фотографируют, стремительно завоевало популярность и это изменило подход к выбору произведений для экспонирования, а также созданию выставок. А селфимузей – это новый уровень, когда зритель является непосредственным участником выставки и автоматически распространяет это искусство вокруг себя. Этот формат идеально подходит тем, кто любит выделяться своими фотографиями в соцсетях, - пояснил организатор «Селфимузея МЕМO» Сергей Мясников.

Общая площадь нового креативного пространства на курорте «Роза Хутор» составляет почти 200 квадратных метров. Здесь располагается 11 модных фотолокаций с профессиональным светом. Пока создатели вдохновлялись работами зарубежных коллег, но уже этим летом планируют объединить популярных художников, дизайнеров и производителей, чтобы создать уникальные пространства.

«Создавая наш Селфимузей, мы сразу думали о мерах эпидемиологической безопасности. Помимо соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора, мы решили сделать фотолокации более крупного размера, чтобы наши гости могли всегда находиться на дистанции друг от друга, - отметили организаторы.