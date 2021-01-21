Вячеслав Гладков встретился с Председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталией Цайтлер

Фото: Сбербанк

Сегодня временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провел рабочую встречу с новым Председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталией Цайтлер. На эту должность она была назначена 28 декабря 2020 года приказом Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк Германом Грефом. Обсуждались вопросы взаимодействия Правительства региона с крупнейшей кредитно-финансовой организацией страны.



«Мы всегда рассчитывали и сегодня рассчитываем на Сбербанк как на одного из основных партнеров. Понимаем, насколько важно присутствие банка в регионе. Он обладает самым высоким уровнем доверия жителей. Мы это видим по количеству клиентов банка – как физических лиц, так и юридических. Новый подход, новое видение развития Сбербанка, конечно, очень важно и для нас. Цифровая трансформация – не модный тренд, не просто изменение, это необходимость, которую все каждый день испытывают. Мы уже живем в другом мире. Нам нужно сделать все, чтобы сформировать новую экономику, новые взаимоотношения, и Сбербанк подает здесь самый яркий пример всем финансовым организациям», – отметил Вячеслав Гладков.

Врио Губернатора области также подчеркнул, что в настоящий момент расширяется спектр вопросов, по которым организовано эффективное взаимодействие Белгородской области и Сбербанка.

«Банк остается одним из главных стратегических партнеров уже не только в финансовой сфере, но и в сфере IT-технологий, образовательных программ, консалтинговых услуг», – добавил Вячеслав Гладков.

«На встрече сегодня мы «сверили часы». Очень ценно, что цели едины, взгляды во многом схожи. Ставим себе задачу развивать регион в зоне своего присутствия, улучшать клиентский опыт. Наше партнерство уже вышло далеко за пределы классического основного бизнеса, и повестка в большей степени состоит из вопросов цифровых технологических решений – шире классических банковских продуктов. Поэтому мы будем участвовать в развитии сферы образования и развитии подрастающего поколения. Чтобы Белгородская область была уверена не только в сегодняшнем дне и решении текущих вопросов, но и в завтрашнем», – прокомментировала Наталия Цайтлер.