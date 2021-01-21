Заведующего кафедрой УралГУФК обвинили в получении взятки

Советский районный суд Челябинска отправил под домашний арест заведующего кафедрой Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК). Он обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, завкафедрой получил 20 тыс. руб. от студентки за сдачу экзамена без фактической проверки знаний. Следователи устанавливают аналогичные преступные эпизоды.

С учетом того, что обвиняемый совершил тяжкое преступление, может оказать давление на свидетелей, помешать производству по делу, а также принять меры к сокрытию доказательств, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал завкафедрой меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 марта. Сам фигурант дела и его защитник не возражали.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре 2020 года Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему ректору УралГУФК Евгению Орехову. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 4,1 млн руб. от представителей коммерческих организации за помощь в получении госконтрактов и договоров с университетом. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 3 млн руб. Также была осуждена его дочь Анастасия Орехова, выступавшая посредником при получении взяток. Ее приговори к четырем годам колонии общего режима со штрафом 2 млн руб.