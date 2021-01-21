Проезд в нижегородском транспорте можно будет оплатить московской «Тройкой»

Систему оплаты проезда Нижегородской области «Ситикард» интегрируют с билетной системой московского транспорта – проезд в нижегородском транспорте можно будет оплачивать картами «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На первом этапе «Тройку» начнут принимать только в Нижнем Новгороде. Позже карты будут принимать терминалы «Ситикард» всего пассажирского транспорта региона.

«В юбилейный год реализуется немало проектов, повышающих туристическую привлекательность Нижнего Новгорода. Подписанное соглашение дает старт одному из таких проектов, который позволит гостям из столицы оплачивать проезд в нижегородском транспорте привычной им транспортной картой “Тройка”»,– рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Анастасия Еремина