Детский парк в Орле благоустроят за 88 млн рублей

Детский парк Орла, открывшийся после реконструкции в сентябре 2020 года, до 31 июля 2021 года получит еще ряд новых объектов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии облцентра. Компания ООО «Техспецкомплект» за 88,8 млн руб. отремонтирует здание под зоовыставку и оборудует вольеры для животных, проведет ремонт в здания администрации парка, лестницы и ливневой канализации. Кроме того, в воркаут-зоне парка подрядчик разместит 36 дополнительных тренажеров, в том числе для маломобильных групп населения. Работы включают также установку ограждений на фестивальной площадке, посадку кустарника у памятника Бунину и организацию дополнительного освещения в нескольких зонах парка.

Комплексное благоустройство парка ведется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На предыдущем этапе благоустройства в парке было смонтировано освещение, уложена тротуарная плитка, появились прорезиненные дорожки для занятий спортом, игровые площадки и система видеонаблюдения, отреставрирован фонтан «Кони» и появился новый фонтан «Краски детства».

Валерия Розбот