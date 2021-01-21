Житель Кубани арестован по обвинению в убийстве родителей

В Новороссийске полиция задержала 36-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве своих родителей, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия, мужчина злоупотреблял спиртным и решил расправиться с отцом и матерью на почве семейных конфликтов.

По данным следствия, обвиняемый во время новогодних праздников находился вместе с родителями на принадлежащей им базе отдыха в Крымском районе. После многочисленных ссор с родственниками мужчина похитил из сейфа ружье, принадлежавшее его отцу, и расстрелял своих родителей. Затем злоумышленник похитил из сейфа 30 тыс. руб. и скрылся с места преступления на автомобиле своего отца. Преступник был объявлен в розыск, спустя несколько дней его задержали в Новороссийске.

Анна Перова, Краснодар