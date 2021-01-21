Кормовой центр для животноводства за 100 млн рублей запустили в Удмуртии

В Вавожском районе Удмуртии запустили кормовой центр для животноводства стоимостью 100 млн руб. Он стал частью крупного молочного комплекса на 1,71 тыс. голов, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

В настоящее время в центре производится 126 тонн монокорма в сутки. Он обеспечивает питанием 40% имеющегося поголовья крупного рогатого скота. К концу января в центре запустят новые самоходные автомобильные кормораздатчики, которые доставили из Германии. Их грузоподъемность составляет 15 и 8 тонн.