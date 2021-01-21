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Мадрид возглавил список городов Европы с самой высокой смертностью из-за выхлопных газов

Около 50 тыс. случаев преждевременной смерти жителей Европы удалось бы избежать, если бы загрязнение воздуха автомобильными выхлопами было снижено до уровней, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такие оценки приводятся в исследовании, проведенном совместно учеными барселонского Института глобального здоровья и Швейцарского института общественного здоровья и опубликованном в журнале The Lancet.

Ученые исследовали ситуацию с качеством воздуха в 858 европейских городах за период с 2015 года и установили число смертей в них, связанных с автомобильными выхлопами, содержащими диоксид азота (NO2) и твердые примеси с диаметром частиц 2,5 микрона и менее (PM2,5). Рекомендованный ВОЗ уровень для NO2 — не более 40 мкг на кубометр воздуха (средний показатель за год), для PM2,5 — не более 10 мкг на кубометр воздуха.

Как показывают данные исследования, выше всего смертность из-за загрязнения воздуха диоксидом азота в Мадриде. Около 7%, или 206 случаев, смертей в испанской столице в год происходят из-за чрезмерной концентрации этого вещества в воздухе (82 мкг на кубометр воздуха). В топ-10 городов с самым высоким загрязнением воздуха NO2 вошли также Антверпен, Турин, Париж, Милан, Барселона, Мольет-дель-Вальес, Брюссель, Херне и Аржантёй-Безон. Самая неблагополучная ситуация по содержанию в воздухе PM2,5, по оценкам ученых, в Бреше, Бергамо, Карвине, Виченце, Остраве, Саронно и ряде других городов. А менее всего загрязненный диоксидом азота и PM2,5 воздух в основном в городах Северной Европы и в Скандинавии, в их числе Рейкьявик, Тромсё, Умео, Оулу, Ювяскюля, Упсала, Тронхейм, Лахти, Эребру и Тампере.

Алена Миклашевская


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