Сотрудник управления ЖКХ в Орске подозревается в получении взятки от строителя дорог

Специалист первой категории управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Орска стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяется получение взятки должностным лицом за бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Оренбургской области.

«По данным следствия, обвиняемый, обязанный в силу занимаемой должности проводить проверку объемов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог, при приемке в 2019 году выполненных ООО “Универсалстрой” ремонтных работ автомобильных дорог по ул. Белинского и ул. Набережной в городе Орск предложил директору организации за денежное вознаграждение скрыть факт нарушения методики укладки асфальтобетонного покрытия»,– говорится в сообщении.

Эти действия сказались на толщине слоя асфальтобетона. Позже предполагаемый преступник получил взятку, считают следователи.

Георгий Портнов