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Администрацию Сарапула обязали заключить контракт на пассажирские перевозки через суд

Суд обязал администрацию Сарапула заключить муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по иску прокурора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии.

Установлено, что по результатам конкурса, который прошел в 2020 году, власти Сарапула выдали трем перевозчикам свидетельства на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам, что предусматривает установление стоимости проезда самими перевозчиками.

При этом администрация города должна была определить муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам, установленным органом государственной власти. Эти обязанности исполнены не были, маршруты не определены, а муниципальный контракт не заключен.

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