Средняя цена премиум-автомобилей в Татарстане выросла на 16,7%

В Татарстане средняя стоимость премиальных машин на вторичном рынке составила по итогам 2020 года 2,9 млн руб., что на 16,7% больше, чем в 2019-м. Исследование провели специалисты «Авито Авто».

В России средняя стоимость поддержанных премиальных машин составила 2,8 млн руб. За год она выросла на 12,5%.

Большая часть спроса на автомобили премиум-класса в стране пришлась на Москву и Подмосковье. Это 43,91% от всех машин в РФ. Второе место по уровню спроса в России заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область. На них пришлось 13,91% от продаж по стране. Тройку замкнул Краснодарский край с 9,2%. Татарстан разделил четвертую строчку с Ростовской области. На долю каждого из этих регионов пришлось более 2% от продаж по стране.

"Ъ-Казань"