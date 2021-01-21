Сотрудника «Дирекции транспорта и дорожного хозяйства» заподозрили в коррупции

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере сотрудником ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Преступление, по версии следствия, было совершено при следующих обстоятельствах: с 2015 года между ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» и ООО были заключены государственный контракты, предметом которых являлись работы по содержанию и ремонту дорог регионального и муниципального значения в Саратовской области. По данным СУ СК, в период с октября 2018 года по декабрь 2019 года сотрудник отдела строительства, ремонта и эксплуатации дорог ГКУ получил от директора субподрядной организации частями 164 тыс. руб. за попустительство по службе в интересах директора и возглавляемой им организации. Средства были перечислены на карту аффилированного лица и переданы лично.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Саратовской области и региональной прокуратуры.

Марина Ковалева