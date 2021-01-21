На Кубани спасатели вызволили двух лебедей из ледяного плена

В селе Новоалексеевском Белореченского района Кубани местные жители заметили в карьере двух лебедей, которые не могли взлететь, так как их оперение примерзло ко льду, сообщает спасательная служба «Кубань-Спас». Жители сообщили в службу, что птицам нужна помощь.

Прибыв на место, спасатели вытащили на лед катамаран и, разбивая ледяную корку, приблизились к птицам. Спасатели заметили, что лебеди были обессилены и испуганы. Подойди к птицам близко, спасатели разбили вокруг них лед и сделали полынью. Освободив крылья от льда, птицы улетели, сообщили в службе «Кубань-Спас».

Анна Перова, Краснодар