Гидрометцентр прогнозирует резкое потепление в европейской части России

Резкое изменение погоды произойдет на европейской части России 22 января. Температура воздуха превысит климатическую норму на 8–10 °C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Теплая погода установится до середины следующей недели.

«Завтра мы начнем ощущать резкое изменение погоды, если ночью в отдельных регионах будут еще значительные отрицательные температуры, то днем стремительное повышение: ожидается чуть ниже или около нуля градусов. Температура воздуха будет повышаться постепенно до 25 числа»,— цитирует господина Вильфанда «Интерфакс».

«Такая ситуация с прыганием температуры от –25 °C до +3 °C — редкое событие, но при потеплении климата происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, это касается и зимы, и лета»,— добавил глава Гидрометцентра. Он предупредил россиян о необходимости соблюдать меры предосторожности. Из-за резкого потепления могут образоваться сосульки и гололедица.

В Москве и Московской области днем 22 января ожидается до +2 °C, по области от –3 °C до +2 °C. В ночь на 23 января в Москве будет –1…+1 °C, по области –3…+2 °C. Днем в субботу в Москве ожидается от +1 до +3 °C, по области –1…+4 °C, местами пройдут небольшие осадки.