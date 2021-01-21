В Волгограде обвинили участников ОПГ в незаконном обороте алкоголя на 22 млн рублей

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы. Они обвиняются в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыт контрафактного алкоголя (пп.«а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ), а также в обороте алкоголя (пп.«а, б» ч.2 ст.171.3 УК РФ) и незаконном использовании чужого товарного знака (ч.4 ст.180 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в период с марта 2018 года по апрель 2019 года обвиняемые на территории арендованной базы в Городищенском районе области незаконно производили, хранили и продавали немаркированный алкоголь стоимостью более 22,3 млн руб., при этом сообщники реализовывали продукцию под видом известных торговых марок. Ущерб правообладателям превысил 43,7 млн руб.

Вину мужчины полностью признали. Уголовное дело направили в Городищенский районный суд Волгоградской области. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до шести лет.

«В рамках расследования арестовано недвижимое имущество и транспортные средства фигурантов уголовного дела общей стоимостью более 44 млн руб.», — уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай