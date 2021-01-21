Выдача кредитных карт в Татарстане сократилась на 9%

Число выданных кредитных карт жителям Татарстана по итогам 2020 года составило 38,8 тыс. единиц, что на 9% меньше, чем за тот же период 2019-го. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Татарстан занял седьмое место среди регионов РФ с наибольшим числом выданных кредитных карт. Лидером оказалась Москва, где выдали 78,1 тыс. карт. Второе место заняло Подмосковье с 71,4 тыс. единиц. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край (54,1 тыс. карт). В пятерку также входят Башкортостан и Санкт-Петербург.

Всего в РФ за 2020 год выдали 8,15 млн кредитных карт, что на 26% меньше, чем в 2019-м.

"Ъ-Казань"