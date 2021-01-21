Новый руководитель займется оптимизацией работы саратовского «Ритуала»

В муниципальном унитарном специализированном похоронном предприятии «Ритуал» новый руководитель. Это следует из публикации в Instagram главы Саратова Михаила Исаева, который провел с ним встречу.

Предприятие возглавил Александр Носакиевский.

Он вместе с первым заместителем главы города Сергеем Грачевым займется «наведением порядка» на предприятии. «Как показали последние ревизии финансово-хозяйственной деятельности существует факт допущения в организации нарушений. Такого впредь быть не должно»,- отметил господин Исаев.

Работа МУССП «Ритуал» будет оптимизирована.

Марина Ковалева