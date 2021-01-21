Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие риски связаны с приобретением б/у-экземпляров.

Покупка часов на вторичном рынке — идея вполне в духе времени. И как я уже рассказывала в «Стиле», сегмент этот постоянно растет. Покупают не только старинные или коллекционные модели, но и просто б/у. Но какие подводные камни могут ждать клиента, решившего совершить такое приобретение?

Во-первых, это неавторизованный ремонт. Как рассказывали мне, например, представители официального сервиса группы Richemont, после такого ремонта у региональных часовщиков к ним прибыли настольные часы Atmos от Jaeger-LeCoultre, в которых в качестве отсутствовавшей детали был использован рыболовный крючок. Грешат таким ремонтом не только неавторизованные сервисы. Как рассказывали мне представители другой люксовой компании, пожелавшие остаться анонимными, свои часы после подобного обслуживания они нередко обнаруживают у клиентов, приобретших их в ломбардах. Причем последним нередко продают эти часы как новые: в коробке, защитной пленке и с гарантией. На деле ремонт осуществили часовщики при ломбарде.

Встречаются и недобросовестные ритейлеры. Как рассказали мне несколько лет назад в сервисе Breitling, был такой случай с израильским магазином, лицензия которого, разумеется, была отозвана. Недобросовестный продавец не хотел после падения отправлять редкую дорогую модель в официальный сервис: ремонт требовал времени, а был туристический сезон. Он сам устранил последствия падения, заполировав корпус так, что тот стал асимметричным.

Так что хотите купить часы на вторичном рынке — будьте бдительны. И сами относите свои часы только в авторизованные сервисы.